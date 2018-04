Main indicators of world commodity, stock and currency markets (14.03.2018)

14 March, 2018

Baku. 14 March. REPORT.AZ/ Last price Compared to previous day's price Compared to beginning of year

Commodity Brent (dollar/barrel) 64,64 - 0,31 - 2,23 WTI (dollar/barrel)

60,71 - 0,65 0,29 Gold (dollar/ounce) 1 327,1 6,3 17,8 Indices Dow-Jones 25 007,03 - 171,58 287,81 S&P 500 2 765,31 - 17,71 91,7 Nasdaq 7 511,01 - 77,31 607,62 Nikkei 21 776,97 - 47,06 - 987,97 Dax 12 221,03 - 197,36 - 696,61 FTSE 100 7 138,78 - 75,98 - 548,99 CAC 40 INDEX 5 242,79 - 33,92 - 69,77 Shanghai Composite 3 310,239 - 16,451 3,069 Bist 100 118 266,86 - 144,58 933,86 RTS 1 285,8 3,01 131,37 Currency USD/EUR 1,239 0,0056 0,0385 USD/GBP 1,3962 0,0056 0,0449 JPY/USD 106,58 0,16 - 6,11 RUB/USD 57,0631 0,1556 - 0,6258 TRY/USD 3,8736 0,0295 0,0754 CNY/USD 6,3217 - 0,0078 - 0,1851