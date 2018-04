Main indicators of world commodity, stock and currency markets (10.06.2017)

10 June, 2017 10:01

Baku. 10 June. REPORT.AZ/ Last price Compared to previous day's price Compared to beginning of year Commodity Brent (USD/barrel) 48,3 0,44 -8,52 WTI (USD/barrel) 45,83 0,19 -7,89 Gold (USD/ounce) 1271,4 -8,1 121,4 Indices Dow-Jones 21271,97 89,44 1509,37 S&P 500 2431,77 -2,02 192,94 Nasdaq 6207,92 -113,85 824,81 Nikkei 20013,26 104 898,89 Dax 12815,72 102,14 1334,66 FTSE 100 7527,33 77,35 384,5 CAC 40 INDEX 5299,71 35,47 437,4 Shanghai Composite 3158,4 8,067 54,76 Bist 100 98942,87 965,33 20804,21 RTS 1041,49 2,99 -110,84 Currency USD/EUR 1,1195 -0,0019 -0,9321 USD/GBP 1,2746 -0,021 0,0408 JPY/USD 110,32 0,3 -8,97 RUB/USD 57,0381 0,1257 -4,2349 TRY/USD 3,5373 0,0125 0,0096 CNY/USD 6,798 -0,0023 -0,147