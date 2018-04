Main indicators of world commodity, stock and currency markets (09.08.2017)

9 August, 2017 09:22

Baku. 9 August. REPORT.AZ/ Last price

Compared to previous day's price Compared to beginning of year Commodity

Brent (dollar/barrel) 52,14 - 0,23 - 4,68 WTI (dollar/barrel) 49,17 - 0,22 - 4,55 Gold (dollar/ounce) 1262,6 - 2,1 112,6 Indices Dow-Jones 22 085,34 - 33,08 2 322,74 S&P 500 2 474,92 - 5,99 236,09 Nasdaq 6 370,46 - 13,31 987,35 Nikkei 19 996,01 - 59,88 881,64 Dax 12 292,05 34,88 810,99 FTSE 100 7 542,73 10,79 399,9 CAC 40 INDEX 5 218,89 11 356,58 Shanghai Composite 3 281,87 2,41 178,23 Bist 100 109 639,12 - 141,98 31 500,46 RTS 1 048,69 16,01 -103,64 Currency

USD/EUR 1,1752 - 0,0043 0,1236 USD/GBP 1,2992 - 0,0043 0,0654 JPY/USD 110,32 - 0,43 - 8,97 RUB/USD 59,8652 - 0,1665 - 1,4078 TRY/USD 3,5336 0,0046 0,0059 CNY/USD 6,7061 - 0,0154 - 0,2389