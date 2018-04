Main indicators of world commodity, stock and currency markets (07.07.2017)

7 July, 2017 10:23

Last price

Compared to previous day's price Compared to beginning of year Commodity Brent oil (dollar/barrel) 47,53 -0,58 - 9,29 WTI oil (dollar/barrel) 44,94 -0,58 - 8,19 Gold (dollar/ounce) 1 220,12 -3,18 70,12 Indices Dow-Jones 21 320,04 -158,13 1 557,44 S&P 500 2 409,75 -22,79 170,92 Nasdaq 6 089,46 -61,39 767,75 Nikkei 19 896 -98,06 781,63 Dax 12 381,25 -72,43 900,19 FTSE 100 7 337,28 -30,32 194,45 CAC 40 INDEX 5 152,4 -27,7 290,09 Shanghai Composite 3 205,02 -7,36 101,38 Bist 100 100 627,01 -117,45 22 488,35 RTS 1 011,79 3,91 -140,54 Currency USD/EUR 1,1415 -0,0008 0,0899 USD/GBP 1,2967 -0,0003 0,0647 JPY/USD 113,64 0,42 - 5,55 RUB/USD 60,1558 0,1565 - 1,1172 TRY/USD 3,6266 0,0061 0,0989 CNY/USD 6,8003 -0,0014 - 0,1447