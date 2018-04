Main indicators of world commodity, stock and currency markets (05.04.2018)

5 April, 2018 09:25

Baku. 5 April. REPORT.AZ/ Last price Compared to previous day's price Compared to beginning of year Commodity Brent (dollar/barrel) 68,02 - 0,1 1,15 WTI (dollar/barrel) 63,37 - 0,14 2,95 Gold (dollar/ounce) 1 340,1 2,8 30,8 Indices Dow-Jones 24 264,3 230,94 - 454,92 S&P 500 2 644,69 30,24 - 28,92 Nasdaq 7 042,11 100,83 138,72 Nikkei 21 319,55 - 16,38 - 1 445,39 Dax 11 957,9 - 44,55 - 959,74 FTSE 100 7 034,01 3,55 - 653,76 CAC 40 INDEX 5 141,8 - 10,32 - 170,76 Shanghai Composite 3 131,11 - 5,523 - 176,06 BIST 100 113 975,6 - 618,46 - 1 357,4 RTS 1 240,39 3,33 85,96 Currency USD/EUR 1,2278 0,0008 0,0273 USD/GBP 1,4079 0,0022 0,0566 JPY/USD 106,78 0,17 - 5,91 RUB/USD 57,438 - 0,1555 - 0,2509 TRY/USD 3,9992 0,0107 0,201 CNY/USD 6,3033 - 0,5266 - 0,2035