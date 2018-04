Main indicators of world commodity, stock and currency markets (04.04.2018)

Baku. 4 April. REPORT.AZ/ Last price Compared to previous day's price Compared to beginning of year Commodity Brent (dollar/barrel) 68,12 0,48 1,25 WTI (dollar/barrel) 63,51 0,5 3,09 Gold (dollar/ounce) 1 337,3 - 9,6 28 Indices Dow-Jones 24 033,36 389,17 - 685,86 S&P 500 2 614,45 32,57 - 59,16 Nasdaq 6 941,28 71,16 37,89 Nikkei 21 335,93 - 52,65 - 1 429,01 Dax 12 002,45 - 94,28 - 915,19 FTSE 100 7 030,46 - 26,15 - 657,31 CAC 40 INDEX 5 152,12 - 15,18 - 160,44 Shanghai Composite 3 136,633 - 26,547 - 170,537 Bist 100 114 594,06 151,96 - 738,94 RTS 1 237,06 3 82,63 Currency

USD/EUR 1,227 - 0,0032 0,0265 USD/GBP 1,4057 0,0013 0,0544 JPY/USD 106,61 0,72 - 6,08 RUB/USD 57,5935 0,1244 - 0,0954 TRY/USD 3,9885 0,016 0,1903 CNY/USD 6,8299 0,5495 0,3231