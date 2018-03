Main indicators of the world commodity, stock and currency markets (03.10.2017)

3 October, 2017 09:58

Baku. 3 October. REPORT.AZ/ Last price Compared to previous day's price Compared to beginning of year Commodity Brent (dollar/barrel) 56,12 -0,61 -0,7 WTI (dollar/barrel)

50,58 -1,05 -3,14 Gold (dollar/ounce)

1 275,8 -7,67 125,8 Indices

Dow-Jones 22 557,6 152,51 2 795 S&P 500 2 529,12 9,76 290,29 Nasdaq 6 516,72 20,76 1 133,61 Nikkei 20 400,78 44,5 1 286,41 Dax 12 902,65 73,79 1 421,59 FTSE 100 7 438,84 66,08 296,01 CAC 40 INDEX 5 350,44 20,63 488,13 Shanghai Composite 3 348,94 0 245,3 BIST 100 103 930,67 1 022,94 25 792,01 RTS 1 128,69 -8,06 -23,64 Currency USD/EUR 1,1733 -0,0085 0,1217 USD/GBP 1,3276 -0,0121 0,0938 JPY/USD 112,77 0,27 -6,52 RUB/USD 57,8642 0,3744 -3,4088 TRY/USD 3,5676 0,0041 0,0399 CNY/USD 6,6528 0,0004 -0,2922