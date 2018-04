Main indicators of world commodity, stock and currency markets (03.03.2018)

3 March, 2018 09:35

Baku. 3 March. REPORT.AZ/ Last price Compared to

previous day's price Compared to

beginning of year Commodity Neft Brent (dollar/barel) 64,37 0,54 - 2,50 Neft WTI (dollar/barel) 61,25 0,26 0,83 Qızıl (dollar/unsiya) 1 323,40 18,20 14,10 Indices Dow-Jones 24 538,06 - 70,92 -181,16 S&P 500 2 691,25 13,58 17,64 Nasdaq 7 257,87 77,31 354,48 Nikkei 21 181,64 - 542,83 - 1 583,30 Dax 11 913,71 - 77,23 - 1 003,93 FTSE 100 7 069,90 - 105,74 - 617,87 CAC 40 INDEX 5 136,58 - 125,98 - 175,98 Shanghai Composite 3 254,53 - 19,23 - 52,64 Bist 100 116 859,19 - 772,91 1 526,19 RTS 1 261,63 - 12,55 107,20 Currency USD/EUR 1,2317 0,0050 0,0312 USD/GBP 1,3802 0,0026 0,0289 JPY/USD 105,7500 - 0,4900 - 6,9400 RUB/USD 56,8139 - 0,0075 - 0,8750 TRY/USD 3,8076 0,0017 0,0094 CNY/USD 6,3454 - 0,0128 - 0,1614