Main indicators of the world commodity, stock and currency markets (30.11.2017)

30 November, 2017 09:54

Last price Compared to previous day's price Compared to beginning of year

Commodity

Brent (dollar/barrel)

63,11 -0,5 6,29 WTI (dollar/barrel) 57,3 -0,69 3,58 Gold (dollar/ounce) 1 282,1 -17,1 132,1 Indices Dow-Jones 23 940,68 103,97 4178,08 S&P 500 2 626,07 -0,97 387,24 Nasdaq 6 824,39 -87,97 1 441,28 Nikkei 22 597,2 110,96 3 482,83 Dax 13 061,87 2,34 1 580,81 FTSE 100 7 393,56 -67,09 250,73 CAC 40 INDEX 5 398,05 7,57 535,74 Shanghai Composite 3 337,86 4,2 234,22 BIST 100 102 331,45 263,42 24 192,79 RTS 1 144,68 -14,73 -7,65 Currency USD/EUR 1,1847 0,0007 0,1331 USD/GBP 1,3409 0,007 0,1071 JPY/USD 111,93 0,45 -7,36 RUB/USD 58,6348 0,2157 -2,6382 TRY/USD 3,9617 -0,0029 0,434 CNY/USD 6,6167 0,0089 -0,3283