Main indicators of the world commodity, stock and currency markets (24.11.2017)

24 November, 2017 10:13

Baku. 24 November. REPORT.AZ/ Last price Compared to previous day's price Compared to beginning of year Commodity Brent (dollar/barrel) 63,55 0,23 6,73 WTI (dollar/barrel) 58,02 0 4,3 Gold (dollar/ounce) 1 296,8 0 146,8 Indices

Dow-Jones 23 526,16 -0,02 3 763,56 S&P 500 2 597,08 0 358,25 Nasdaq 6 867,36 0 1 484,25 Nikkei 22 523,15 0 3 408,78 Dax 13 008,55 -6,49 1 527,49 FTSE 100 7 417,24 -1,78 274,41 CAC 40 INDEX 5 379,54 26,78 517,23 Shanghai Composite 3 351,92 -78,544 248,28 BIST 100 105 026,11 -937,49 26 887,45 RTS 1 158,62 -0,49 6,29 Currency USD/EUR 1,1851 0,0029 0,1335 USD/GBP 1,3309 -0,0016 0,0971 JPY/USD 111,22 0 -8,07 RUB/USD 58,4561 0,0423 -2,8169 TRY/USD 3,92 0,0017 0,3923 CNY/USD 6,5835 -0,0268 -0,3615