Exchange Rates of Central Bank of Azerbaijan (13.04.2015)

13 April, 2015 10:48

Baku. 13 April. REPORT.AZ/ 1 USD 1.0537 AZN 1 EUR 1.1161 AZN 1 RUR 0.0197 AZN 1 AUD 0.7991 AZN 1 ARS 0.1191 AZN 100 BYR 0.0074 AZN 1 BRL 0.3426 AZN 1 AED 0.2869 AZN 1 ZAR 0.0874 AZN 100 KRW 0.0960 AZN 1 CZK 0.0408 AZN 100 CLP 0.1699 AZN 1 CNY 0.1696AZN 1 DKK 0.1494 AZN 1 GEL 0.4702AZN 1 HKD 0.1360AZN 1 INR 0.0169AZN 1 GBP 1.5394AZN 100 IDR 0.0081 AZN 100 IRR 0.0038 AZN 1 SEK 0.1193AZN 1 CHF 1.0752AZN 1 ILS 0.2639AZN 1 CAD 0.8348AZN 1 KWD 3.4877AZN 1 KZT 0.0057AZN 1 KGS 0.0165AZN 100 LBP 0.0699AZN 1 MYR 0.2848AZN 1 MXN 0.0690AZN 1 MDL 0.0591AZN 1 EGP 0.1381AZN 1 NOK 0.1299AZN 100 UZS 0.0422 AZN 1 PLN 0.2775 AZN 1 SGD 0.7697AZN 1 SAR 0.2809 AZN 1 SDR 1.4442 AZN 1 TRY 0.4019AZN 1 TWD 0.0338 AZN 1 TJS 0.1757AZN 1 TMT 0.3006 AZN 1 UAH 0.0452 AZN 100 JPY 0.8728AZN 1 NZD 0.7974AZN 1 XAU 1256.9296 AZN 1 XAG 17.1055 AZN 1 XPT 1222.4240 AZN 1 XPD 800.5720 AZN