Main indicators of world commodity, stock and currency markets (20.01.2018)

20 January, 2018 09:32

Baku. 20 January. REPORT.AZ/ Last price Compared to previous day's price

Compared to beginning of year Commodity Brent (dollar/barrel) 68,75 -0,56 1,88 WTI (dollar/barrel) 63,57 -0,38 3,15 Gold (dollar/ounce)

1 331,1 3,9 21,8 Indices Dow-Jones 26 071,72 53,91 1 352,5 S&P 500 2 810,3 12,27 136,69 Nasdaq 7 336,38 40,33 432,99 Nikkei 23 808,06 44,69 1043,12 Dax 13 434,45 153,02 516,81 FTSE 100 7 7030,79 29,83 43,02 CAC 40 INDEX 5 526,51 31,68 213,95 Shanghai Composite 3 487,86 13,11 180,69 BIST 100 115147,06 -1708,96 -185,96 RTS 1 270,92 -8,36 116,49 Currency USD/EUR 1,2223 -0,0015 0,0218 USD/GBP 1,3858 -0,0039 0,0355 JPY/USD 110,70 -0,4 -1,99 RUB/USD 56,7174 0,1997 -0,9701 TRY/USD 3,8054 0,0363 0,0102 CNY/USD 6,4058 -0,0141 -0,101