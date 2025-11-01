UniDestin Təhsil Mərkəzində ödənişsiz İngilis Dili Səviyyə İmtahanı baş tutacaq
- 01 noyabr, 2025
- 10:00
Bakıda fəaliyyət göstərən UniDestin Təhsil Mərkəzi 3-7 noyabr tarixlərində ingilis dili biliklərinin qiymətləndirilməsi məqsədilə ödənişsiz səviyyə imtahanı təşkil edəcək.
"Report"un məlumatına görə, görüşlər saat 11:00, 12:00, 15:00 və 16:00-da baş tutacaq.
İmtahan CEFR standartlarına uyğun olaraq hazırlanıb və iştirakçıların dil bacarıqlarının dəqiq ölçülməsini təmin edəcək.
İmtahanda iştirak edən şəxslər cəmi 60 dəqiqə ərzində ingilis dili səviyyələrini (A1-C1) müəyyən edə biləcəklər.
Nəticələr imtahan bitdikdən dərhal sonra təqdim ediləcək.
İmtahan nəticəsinə əsasən B1 və daha yüksək (B1+) nəticə göstərən iştirakçılara sertifikat təqdim ediləcək.
Bu sertifikat təhsil, iş müraciətləri və CV-lər üçün əlavə üstünlük deməkdir.
Bundan başqa yalnız noyabrın 5-də xüsusi speaking bacarıqlarının yoxlanılması imkanı təqdim ediləcək.
Həmin gün saat 11:00, 14:00 və 15:00-da keçiriləcək Speaking yoxlanışı təcrübəli müəllim tərəfindən üz-üzə və əyani şəkildə aparılacaq.
Yerlər məhdud olduğundan bu imkandan yararlanmaq istəyən iştirakçılardan öncədən əlaqə saxlayaraq qeydiyyatdan keçmək və öz vaxtını seçmək tələb olunur.
İmtahanların üstünlükləri:
• CEFR standartlarına uyğun qiymətləndirmə
• 60 dəqiqəlik test və dərhal nəticə
• B1+ nəticə üçün rəsmi sertifikat
• Təcrübəli müəllimlə əyani Speaking yoxlanışı (yalnız 5 noyabr)
• Şəxsi dil inkişaf planının hazırlanması
UniDestin Təhsil Mərkəzi bu təşəbbüsü ilə Sizə ingilis dili səviyyənizi obyektiv ölçmək imkanı qazanacaqsınız.
📍 Ünvan: 203 Nizami St, Baku (AF Business House, 4th floor)
📞 Əlaqə: +994 50 836 44 99 / +994 55 848 03 09
📲 Instagram: unidestin
📲 Facebook: unidestin