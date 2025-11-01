İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13 Neokolonializm
    UniDestin Təhsil Mərkəzində ödənişsiz İngilis Dili Səviyyə İmtahanı baş tutacaq

    Elm və təhsil
    • 01 noyabr, 2025
    • 10:00
    UniDestin Təhsil Mərkəzində ödənişsiz İngilis Dili Səviyyə İmtahanı baş tutacaq

    Bakıda fəaliyyət göstərən UniDestin Təhsil Mərkəzi 3-7 noyabr tarixlərində ingilis dili biliklərinin qiymətləndirilməsi məqsədilə ödənişsiz səviyyə imtahanı təşkil edəcək.

    "Report"un məlumatına görə, görüşlər saat 11:00, 12:00, 15:00 və 16:00-da baş tutacaq.

    İmtahan CEFR standartlarına uyğun olaraq hazırlanıb və iştirakçıların dil bacarıqlarının dəqiq ölçülməsini təmin edəcək.

    İmtahanda iştirak edən şəxslər cəmi 60 dəqiqə ərzində ingilis dili səviyyələrini (A1-C1) müəyyən edə biləcəklər.

    Nəticələr imtahan bitdikdən dərhal sonra təqdim ediləcək.

    İmtahan nəticəsinə əsasən B1 və daha yüksək (B1+) nəticə göstərən iştirakçılara sertifikat təqdim ediləcək.

    Bu sertifikat təhsil, iş müraciətləri və CV-lər üçün əlavə üstünlük deməkdir.

    Bundan başqa yalnız noyabrın 5-də xüsusi speaking bacarıqlarının yoxlanılması imkanı təqdim ediləcək.

    Həmin gün saat 11:00, 14:00 və 15:00-da keçiriləcək Speaking yoxlanışı təcrübəli müəllim tərəfindən üz-üzə və əyani şəkildə aparılacaq.

    Yerlər məhdud olduğundan bu imkandan yararlanmaq istəyən iştirakçılardan öncədən əlaqə saxlayaraq qeydiyyatdan keçmək və öz vaxtını seçmək tələb olunur.

    İmtahanların üstünlükləri:

    • CEFR standartlarına uyğun qiymətləndirmə

    • 60 dəqiqəlik test və dərhal nəticə

    • B1+ nəticə üçün rəsmi sertifikat

    • Təcrübəli müəllimlə əyani Speaking yoxlanışı (yalnız 5 noyabr)

    • Şəxsi dil inkişaf planının hazırlanması

    UniDestin Təhsil Mərkəzi bu təşəbbüsü ilə Sizə ingilis dili səviyyənizi obyektiv ölçmək imkanı qazanacaqsınız.

    📍 Ünvan: 203 Nizami St, Baku (AF Business House, 4th floor)

    📞 Əlaqə: +994 50 836 44 99 / +994 55 848 03 09

    📲 Instagram: unidestin

    📲 Facebook: unidestin

