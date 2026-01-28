İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    UniDestin Təhsil Mərkəzində ödənişsiz HSK səviyyə testi keçiriləcək

    Elm və təhsil
    • 28 yanvar, 2026
    • 10:24
    UniDestin Təhsil Mərkəzində ödənişsiz HSK səviyyə testi keçiriləcək

    UniDestin Təhsil Mərkəzi yanvarın 31-də saat 11:00, 12:00 və 14:00-də HSK (Hanyu Shuiping Kaoshi) imtahanına hazırlaşmaq istəyənlər üçün ödənişsiz səviyyə testi təşkil edəcək.

    "Report" xəbər verir ki, testlər həmçinin Çin dilini öyrənmək və Çin universitetlərinə qəbul almaq istəyənlərə də şamil olunur.

    Səviyyə testinin əsas məqsədi iştirakçıların Çin dili üzrə mövcud bilik səviyyəsini obyektiv şəkildə müəyyən etmək və nəticələrə uyğun olaraq düzgün HSK səviyyəsi üzrə tədris proqramı təklif etməkdir. Test nəticələrinə əsasən iştirakçılar müəllim rəyi əldə edəcək və fərdi inkişaf istiqamətləri müəyyənləşdiriləcək.

    Qeyd edək ki, test tam ödənişsizdir və həm Çin dilini yeni öyrənməyə başlayanlar, həm də əvvəlcədən müəyyən bilik səviyyəsinə malik olan namizədlər üçün uyğundur. Yerlərin məhdud olması səbəbilə əvvəlcədən qeydiyyat mütləqdir.

    UniDestin Təhsil Mərkəzi Çin dilinin tədrisi və HSK imtahanlarına hazırlıq sahəsində beynəlxalq standartlara uyğun proqramlar təqdim edərək tələbələrin akademik və peşəkar inkişafına davamlı dəstək göstərir.

    Əlaqə: +994 55 848 03 09‬‬ ‬‬‬‬və ya +994 50 836 44 99

    Veb: www.unidestin.com

    E-poçt: [email protected]

    Ünvan: 203 Nizami ST, Bakı( AF Business House, 4-cü mərtəbə)

    UniDestin Təhsil Mərkəzi səviyyə testi Çin dili HSK imtahanı

    Son xəbərlər

    00:47
    Video

    Çempionlar Liqası: "Liverpul" - "Qarabağ" oyununda ilk hissə yekunlaşıb - YENİLƏNİR-3

    Futbol
    00:36

    FTB ABŞ-nin Fulton dairəsinin seçki komissiyasında axtarış aparır

    Digər ölkələr
    00:12

    Britaniya səfiri: Azərbaycan futbolunun bu səviyyəyə qalxmasını görmək qürurvericidir

    Futbol
    23:46

    Makron Rusiyanın Xarkovda sərnişin qatarına hücumunu pisləyib

    Digər ölkələr
    23:31

    Rubio: Uitkoff və Kuşner Ukrayna ilə bağlı növbəti danışıqlarda iştirak etməyəcəklər

    Digər ölkələr
    23:20

    ABŞ Federal Ehtiyat Sistemi faiz dərəcəsini 3,5-3,75 % səviyyəsində saxlayıb

    Digər ölkələr
    23:14

    Naxçıvanın gəlirləri üzrə ümumi daxilolmalar 450,7 mln manat təşkil edib

    Maliyyə
    23:03

    Rimas Kurtinaytis: "Basketbolçularımız "Neftçi" ilə matçda yaxşı mübarizə apardılar"

    Komanda
    22:50

    "Liverpul" və "Qarabağ" komandalarının start heyətləri açıqlanıb

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti