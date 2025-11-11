İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 Hərbi parad VI İslam Həmrəyliyi Oyunları
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 Hərbi parad VI İslam Həmrəyliyi Oyunları

    UniDestin Təhsil Mərkəzində ABŞ universitetlərinin iştirakı ilə təhsil sərgisi keçiriləcək

    Elm və təhsil
    • 11 noyabr, 2025
    • 12:58
    UniDestin Təhsil Mərkəzində ABŞ universitetlərinin iştirakı ilə təhsil sərgisi keçiriləcək

    UniDestin Təhsil Mərkəzində ABŞ universitetlərinin iştirakı ilə təhsil sərgisi təşkil olunacaq.

    "Report" xəbər verir ki, tədbir xaricdə təhsil almaq istəyən tələbələr, magistratura və doktorantura üzrə xaricdə akademik karyera planlayan gənclər üçün ABŞ-da təhsil imkanları haqqında birbaşa məlumat almaq imkanı yaradacaq.

    Sərgidə iştirakçılar ABŞ-ın nüfuzlu ali təhsil müəssisələrinin nümayəndələri ilə şəxsən görüşəcək, qəbul şərtləri, ixtisas seçimi, viza prosesi və təqaüd imkanları haqqında ətraflı məlumat əldə edəcəklər.

    Sərgi noyabrın 17-də saat 16:30-dan 17:30-dək davam edəcək.

    Tədbirdə Akron Universiteti (The University of Akron), Avila Universiteti (Avila University), Herzing Universiteti, Çikaqo Konkordiya Universiteti (Concordia University Chicago), LIM Kolleci, Rensselaer Politexnik İnstitutu, Penn State – Dickinson Hüquq Məktəbi təmsil olunacaqlar.

    Tədbirin xüsusi qonaqları "InUni Global" şirkətinin rəhbər şəxsləri olacaq - Beynəlxalq Tələbə Qəbulu üzrə Qlobal Direktor Monica Sanchez və Beynəlxalq Tələbə Qəbulu və Tərəfdaşlıqlar üzrə Vitse-Prezidentin Müavini Blerina Polovina.

    On ildən artıq beynəlxalq təhsil sahəsində təcrübəyə malik Monika Sançez tələbə qəbulu, qlobal tərəfdaşlıqlar və universitetlərlə əməkdaşlıq sahəsində uğurlu layihələri ilə tanınır.

    Blerina Polovina isə ABŞ universitetlərinə beynəlxalq tələbə cəlb strategiyalarının qurulması və genişləndirilməsi sahəsində əldə etdiyi nailiyyətlərlə seçilir.

    Tədbirdə iştirak ödənişsizdir. UniDestin mərkəzindən bildirilib ki, tədbir məhdud sayda iştirakçı ilə keçiriləcək və əvvəlcədən qeydiyyat edən tələbələrə üstünlük veriləcək.

    Əlaqə: +994 55 848 03 09 / +994 50 836 44 99

    təhsil sərgisi UniDestin Təhsil Mərkəzi

    Son xəbərlər

    13:00

    Azərbaycandakı BOKT-ların balans kapitalının (kapitalındakı çatışmazlığın) məbləğinə görə renkinqi (01.01.2025)

    Maliyyə
    12:58

    UniDestin Təhsil Mərkəzində ABŞ universitetlərinin iştirakı ilə təhsil sərgisi keçiriləcək

    Elm və təhsil
    12:53

    Simonyan Aİ səfirləri ilə Bakı və İrəvan arasında sülh prosesini müzakirə edib

    Region
    12:42
    Foto

    Bu gün Gəncədə aerobika gimnastikası üzrə Avropa çempionatına yekun vurulacaq

    Fərdi
    12:35

    Daşkənddə Beynəlxalq Nəqliyyat Forumu keçirilir

    Region
    12:12

    Azərbaycan Türkiyədən xalça idxalına çəkdiyi xərci 15 %-dən çox azaldıb

    Biznes
    12:10

    Misirdə turist avtobusu yük maşını ilə toqquşub, ölənlər var

    Digər ölkələr
    12:06

    Sabah 21 dərəcə isti olacaq - PROQNOZ

    Ekologiya
    11:59

    Azərbaycandakı BOKT-ların öhdəliklərinin məbləğinə görə renkinqi (01.01.2025)

    Maliyyə
    Bütün Xəbər Lenti