    Dövlət Agentliyi tələbələrin köçürülməsi ilə bağlı yayılan məlumatlara aydınlıq gətirib

    Elm və təhsil
    • 05 noyabr, 2025
    • 11:39
    Dövlət Agentliyi tələbələrin köçürülməsi ilə bağlı yayılan məlumatlara aydınlıq gətirib

    Son günlər sosial şəbəkələrdə tələbələrin köçürülməsi prosesinə dair saxta məlumat (şəkil) yayılıb. Həmin paylaşımlarda guya tələbələrin köçürülməsi prosesinə 1 fevral tarixindən etibarən başlanıldığı iddia olunur.

    Elm və Ali Təhsil üzrə Dövlət Agentliyindən "Report"a verilən məlumata görə, yayılan bu məlumat həqiqətə uyğun deyil və rəsmi mənbələrdə yerləşdirilməyib.

    Qeyd olunub ki, görüntülərdəki "elan" saxtalaşdırılıb:

    "Mövcud qaydalara əsasən, tələbələrin köçürülməsi prosesi yalnız yay tətili dövründə həyata keçirilir. Bu barədə məlumatlar hər il müvafiq dövrdə Elm və Təhsil Nazirliyinin və Dövlət Agentliyinin rəsmi saytlarında və sosial şəbəkə səhifələrində dərc olunur. Vətəndaşlardan xahiş edirik ki, yalnız rəsmi mənbələrdə yayımlanan məlumatlara istinad etsinlər və saxta paylaşımları yaymaqdan çəkinsinlər".

