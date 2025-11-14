İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi

    Samir Hümbətov: Qarşıdakı illərdə işəgötürənlərin 87 %-i müəyyən çətinliklərlə üzləşəcək

    Elm və təhsil
    • 14 noyabr, 2025
    • 11:52
    Samir Hümbətov: Qarşıdakı illərdə işəgötürənlərin 87 %-i müəyyən çətinliklərlə üzləşəcək

    Qarşıdakı illərdə işəgötürənlərin 87 %-i müxtəlif bacarıqlara yiyələnən peşə ixtisasları üzrə müəyyən çətinliklərlə üzləşəcək.

    "Report" xəbər verir ki, bunu KOBİA-nın İdarə Heyətinin sədrinin birinci müavini Samir Hümbətov "Bir peşənin sirri" festivalında çıxışı zamanı deyib.

    Onun sözlərinə görə, hər bir gənc gələcəyin potensial sahibkarıdır:

    "Onları dəstəkləmək üçün öz resurslarımızdan da istifadə edə bilərik. Gənclər müxtəlif peşələr üzrə öz bizneslərini qura, dövlətin dəstək alətləri, qrantlar, startap şərtləri, kreditlər və digər mexanizmlərdən istifadə etməklə özlərini daha da inkişaf etdirə bilərlər. Aparılan müxtəlif tədqiqatlarda belə bir nəticə ortaya çıxıb ki, qarşıdakı illərdə işəgötürənlərin 87 faizi müxtəlif bacarıqlara yiyələnən peşə ixtisasları üzrə müəyyən çətinliklərlə üzləşəcək. Gənclərə tövsiyə edirik ki, peşə təhsili bacarıqlarını inkişaf etdirsinlər və gələcəyin sahibkarlarına çevrilsinlər".

    Son xəbərlər

    12:39

    Azərbaycan əhalisinin 10 aylıq xərclərinin 6 %-i yanacaqla bağlı olub

    Energetika
    12:39

    Ermənistanın Prezidenti Gürcüstana səfər edəcək

    Region
    12:35

    "Real" İngiltərə klubunun futbolçusunu heyətinə cəlb etmək istəyir

    Futbol
    12:32

    Azərbaycan Ukraynaya kivi ixracını bərpa edib

    Biznes
    12:31

    Azərbaycanla ADB arasında metro şəbəkəsinin genişləndirilməsi ilə bağlı əməkdaşlıq müzakirə olunub

    Xarici siyasət
    12:31
    Foto

    Mərkəzi Asiya və Azərbaycanın media rəhbərləri dövlətlərarası əlaqələrdə KİV-lərin rolunu müzakirə ediblər

    Region
    12:30

    Asiya İnkişaf Bankı 1999-cu ildən Azərbaycana 5,5 milyard dollarlıq maliyyə dəstəyi göstərib

    Maliyyə
    12:30

    Xankəndidə mənzillər satışa çıxarılacaq

    Qarabağ
    12:28

    Sabahdan Azərbaycanda növbəti istilik mövsümü başlayır

    Energetika
    Bütün Xəbər Lenti