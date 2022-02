Regional təhsil idarələri işçilərinin say həddi müəyyənləşdirilib

Təhsil Nazirliyinin Aparatının, Bakı Şəhəri üzrə Təhsil İdarəsinin və regional təhsil idarələrinin işçilərinin say həddi müəyyən edilib.

"Report" xəbər verir ki, bu barədə Baş nazirin birinci müavini Yaqub Eyyubov qərar imzalayıb.

Qərarla Təhsil Nazirliyinin Aparatının işçilərinin say həddi 204 ştat vahidi, Bakı Şəhəri üzrə Təhsil İdarəsinin işçilərinin say həddi 105 ştat vahidi və regional təhsil idarələrinin işçilərinin say həddi 717 ştat vahidi müəyyən edilib.