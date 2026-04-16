Qarabağ Universitetinin rektoru: Ankarada türk dünyasının universitetləri ilə əməkdaşlıqları müzakirə etdik
- 16 aprel, 2026
- 15:38
Ankarada keçirilən beynəlxalq konqresdə Qarabağ Universiteti ilə türk dünyasının ali təhsil müəssisələri arasında, xüsusilə turizm sahəsində qarşılıqlı, faydalı əməkdaşlıq məsələləri müzakirə olunub.
Bu barədə "Report"un Türkiyə bürosuna Qarabağ Universitetinin rektoru, iqtisad üzrə fəlsəfə doktoru Şahin Bayramov bildirib.
Ankaranın 2026-cı il üçün Türk Dünyası Turizm Paytaxtı seçilməsi çərçivəsində təşkil edilən 7-ci Beynəlxalq Səyahət və Turizm Dinamikası Konqresində iştirak edən rektor deyib ki, rəhbərlik etdiyi ali təhsil müəssisəsinin qarşısında duran əsas məqsədlərdən biri də Qarabağda yeni dövrün ən müasir universitetinin yaradılmasıdır:
"Universitetimizin strateji hədəfləri arasında türk dünyasını təmsil edən ölkələrin universitetləri, elmi tədqiqat mərkəzləri ilə əməkdaşlıqların yaradılması mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Bu prioritetlər içərisində müxtəlif beynəlxalq platformalarda universitetin təmsil olunması, universitet haqqında məlumat verilməsi əsas hədəflərimizdən biridir".