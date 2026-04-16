İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı ABŞ-İran danışıqları
    İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı ABŞ-İran danışıqları

    Qarabağ Universitetinin rektoru: Ankarada türk dünyasının universitetləri ilə əməkdaşlıqları müzakirə etdik

    Elm və təhsil
    • 16 aprel, 2026
    • 15:38
    Qarabağ Universitetinin rektoru: Ankarada türk dünyasının universitetləri ilə əməkdaşlıqları müzakirə etdik

    Ankarada keçirilən beynəlxalq konqresdə Qarabağ Universiteti ilə türk dünyasının ali təhsil müəssisələri arasında, xüsusilə turizm sahəsində qarşılıqlı, faydalı əməkdaşlıq məsələləri müzakirə olunub.

    Bu barədə "Report"un Türkiyə bürosuna Qarabağ Universitetinin rektoru, iqtisad üzrə fəlsəfə doktoru Şahin Bayramov bildirib.

    Ankaranın 2026-cı il üçün Türk Dünyası Turizm Paytaxtı seçilməsi çərçivəsində təşkil edilən 7-ci Beynəlxalq Səyahət və Turizm Dinamikası Konqresində iştirak edən rektor deyib ki, rəhbərlik etdiyi ali təhsil müəssisəsinin qarşısında duran əsas məqsədlərdən biri də Qarabağda yeni dövrün ən müasir universitetinin yaradılmasıdır:

    "Universitetimizin strateji hədəfləri arasında türk dünyasını təmsil edən ölkələrin universitetləri, elmi tədqiqat mərkəzləri ilə əməkdaşlıqların yaradılması mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Bu prioritetlər içərisində müxtəlif beynəlxalq platformalarda universitetin təmsil olunması, universitet haqqında məlumat verilməsi əsas hədəflərimizdən biridir".

    Qarabağ Universiteti Şahin Bayramov
    Karabakh University rector discusses ties with Turkic universities

