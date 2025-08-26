Haqqımızda

Ötən il bağçalarda uşaqlar arasında 50 mindən çox xəstələnmə halı qeydə alınıb

Ötən il bağçalarda uşaqlar arasında 50 mindən çox xəstələnmə halı qeydə alınıb Keçən il Azərbaycanda məktəbəqədər təhsil müəssisələrində (bağça) uşaqlar arasında 50 min 960 xəstələnmə halı qeydə alınıb.
Elm və təhsil
26 avqust 2025 10:57
Ötən il bağçalarda uşaqlar arasında 50 mindən çox xəstələnmə halı qeydə alınıb

Keçən il Azərbaycanda məktəbəqədər təhsil müəssisələrində (bağça) uşaqlar arasında 50 min 960 xəstələnmə halı qeydə alınıb.

"Report" xəbər verir ki, bu barədə “Azərbaycanda təhsil, elm və mədəniyyət" adlı statistik məcmuədə bildirilib.

Qeyd olunub ki, bu xəstələnmə hallarının 48 min 188-i dövlət, 2 772-si isə qeyri-dövlət müəssisələrində olub.

Qrip və yuxarı tənəffüs yollarının infeksiyası ilə bağlı 29 min 94, bədbəxt hadisə, zəhərlənmə və zədələr ilə bağlı 88, pnevmaniya ilə bağlı 244, skarlatina ilə bağlı 430, bakterial dizenteriya ilə bağlı isə 214 hal qeydə alınıb.

Xatırladaq ki, ilin əvvəlinə ölkədə 1 872 dövlət və qeyri-dövlət uşaq bağçası fəaliyyət göstərir.

Bizim Telegram kanalımıza abunə olun
Rus versiyası В прошлом году в детсадах зарегистрировано более 50 тыс. случаев заболеваний среди детей

Bu bölməyə aid digər xəbərlər

Azərbaycanda elmi tədqiqatçıların sayı məlum olub
Azərbaycanda elmi tədqiqatçıların sayı məlum olub
26 avqust 2025 11:10
Alimlər ilk dəfə donuzun ağciyərini insan bədəninə köçürüblər
Alimlər ilk dəfə donuzun ağciyərini insan bədəninə köçürüblər
26 avqust 2025 05:19
Qəbul planı tam dolan ali təhsil müəssisələrinin adları açıqlanıb - SİYAHI
Qəbul planı tam dolan ali təhsil müəssisələrinin adları açıqlanıb - SİYAHI
25 avqust 2025 15:54
DİM: 600-dən yuxarı bal toplayıb müsabiqədən keçə bilməyənlərə güzəşt tətbiq edilmir
DİM: 600-dən yuxarı bal toplayıb müsabiqədən keçə bilməyənlərə güzəşt tətbiq edilmir
25 avqust 2025 15:40
Ali məktəblərə boş qalan plan yerlərinin sayı açıqlanıb
Ali məktəblərə boş qalan plan yerlərinin sayı açıqlanıb
25 avqust 2025 15:16
DİM: Bu il ali təhsil müəssisələrinə qəbul planı 96,27 % dolub
DİM: Bu il ali təhsil müəssisələrinə qəbul planı 96,27 % dolub
25 avqust 2025 15:09
Dövlət Agentliyi abituriyentlərə və valideynlərə müraciət edib
Dövlət Agentliyi abituriyentlərə və valideynlərə müraciət edib
24 avqust 2025 11:20
Ali məktəblərdə boş qalan plan yerlərinə ixtisas seçiminin vaxtı məlum olub
Ali məktəblərdə boş qalan plan yerlərinə ixtisas seçiminin vaxtı məlum olub
22 avqust 2025 23:45
DİM: IV qrupda 600-dən yuxarı bal toplamış 10 abituriyent ali təhsil müəssisəsinə daxil ola bilməyib
DİM: IV qrupda 600-dən yuxarı bal toplamış 10 abituriyent ali təhsil müəssisəsinə daxil ola bilməyib
22 avqust 2025 23:14
Ali təhsil müəssisələrinə qəbulun nəticələri açıqlanıb
Ali təhsil müəssisələrinə qəbulun nəticələri açıqlanıb
22 avqust 2025 22:30

Son xəbərlər

Bütün xəbər lenti
Orphus sistemi