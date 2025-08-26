Ötən il bağçalarda uşaqlar arasında 50 mindən çox xəstələnmə halı qeydə alınıb

Keçən il Azərbaycanda məktəbəqədər təhsil müəssisələrində (bağça) uşaqlar arasında 50 min 960 xəstələnmə halı qeydə alınıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə “Azərbaycanda təhsil, elm və mədəniyyət" adlı statistik məcmuədə bildirilib.
Qeyd olunub ki, bu xəstələnmə hallarının 48 min 188-i dövlət, 2 772-si isə qeyri-dövlət müəssisələrində olub.
Qrip və yuxarı tənəffüs yollarının infeksiyası ilə bağlı 29 min 94, bədbəxt hadisə, zəhərlənmə və zədələr ilə bağlı 88, pnevmaniya ilə bağlı 244, skarlatina ilə bağlı 430, bakterial dizenteriya ilə bağlı isə 214 hal qeydə alınıb.
Xatırladaq ki, ilin əvvəlinə ölkədə 1 872 dövlət və qeyri-dövlət uşaq bağçası fəaliyyət göstərir.