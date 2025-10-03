Naxçıvan Dövlət Peşə Təhsil Mərkəzinə yeni direktor müavinləri təyin edilib
Elm və təhsil
- 03 oktyabr, 2025
- 12:02
Naxçıvan Dövlət Peşə Təhsil Mərkəzində yeni təyinatlar həyata keçirilib.
"Report"un yerli bürosunun məlumatına görə, Naxçıvan Muxtar Respublikasının təhsil naziri Elxan Nəcəfov müvafiq əmr imzalayıb.
Əmrə əsasən, Cəmilə Mirkəlam qızı Hüseynova tərbiyə işləri üzrə, Samir Zakir oğlu Bünyatov isə inzibati təsərrüfat işləri üzrə direktor müavini vəzifəsinə təyin ediliblər.
Mərkəzin tədris və təlim işləri üzrə direktor müavini vəzifəsinin icrası mərkəzin istehsalat təlimi ustası Afət Mahir qızı Qasımovaya həvalə olunub.
Son xəbərlər
13:11
Foto
"KazMunayQaz" və "Özbəkneftqaz" SOCAR və "Tatneft"lə imzalanmış memorandumun icrasını müzakirə edibEnergetika
13:08
Maqsud Mahsudov: "Bayrağımızı yüksəltdiyim üçün çox sevincliyəm"Digər
13:05
Hindistan vətəndaşları İrəvanda dava salıblar, iki nəfərin vəziyyəti ağırdırRegion
13:04
"Bayraktar Teknoloji Azərbaycan" PUA istehsalına başlayıbBiznes
12:59
Foto
Naxçıvanda kütləvi futbol festivalı keçirilibFutbol
12:59
Foto
Milli mətbuatın 150 illiyi yubiley medalına namizədlər müəyyənləşdirilibMedia
12:57
Foto
"Nar" regional satış şəbəkəsini genişləndirir – yeni mağaza Salyanda!İKT
12:56
Azərbaycan gimnastı qızıl medal qazanıb - YENİLƏNİBFərdi
12:51
Foto