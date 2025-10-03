İlham Əliyev III MDB Oyunları Avropa Siyasi Birliyi II Milli Rəqabət Forumu
    İlham Əliyev III MDB Oyunları Avropa Siyasi Birliyi II Milli Rəqabət Forumu

    Naxçıvan Dövlət Peşə Təhsil Mərkəzinə yeni direktor müavinləri təyin edilib

    Elm və təhsil
    • 03 oktyabr, 2025
    • 12:02
    Naxçıvan Dövlət Peşə Təhsil Mərkəzinə yeni direktor müavinləri təyin edilib

    Naxçıvan Dövlət Peşə Təhsil Mərkəzində yeni təyinatlar həyata keçirilib.

    "Report"un yerli bürosunun məlumatına görə, Naxçıvan Muxtar Respublikasının təhsil naziri Elxan Nəcəfov müvafiq əmr imzalayıb.

    Əmrə əsasən, Cəmilə Mirkəlam qızı Hüseynova tərbiyə işləri üzrə, Samir Zakir oğlu Bünyatov isə inzibati təsərrüfat işləri üzrə direktor müavini vəzifəsinə təyin ediliblər.

    Mərkəzin tədris və təlim işləri üzrə direktor müavini vəzifəsinin icrası mərkəzin istehsalat təlimi ustası Afət Mahir qızı Qasımovaya həvalə olunub.

    Təhsil Naxçıvan Peşə təhsili

    Son xəbərlər

    13:11
    Foto

    "KazMunayQaz" və "Özbəkneftqaz" SOCAR və "Tatneft"lə imzalanmış memorandumun icrasını müzakirə edib

    Energetika
    13:08

    Maqsud Mahsudov: "Bayrağımızı yüksəltdiyim üçün çox sevincliyəm"

    Digər
    13:05

    Hindistan vətəndaşları İrəvanda dava salıblar, iki nəfərin vəziyyəti ağırdır

    Region
    13:04

    "Bayraktar Teknoloji Azərbaycan" PUA istehsalına başlayıb

    Biznes
    12:59
    Foto

    Naxçıvanda kütləvi futbol festivalı keçirilib

    Futbol
    12:59
    Foto

    Milli mətbuatın 150 illiyi yubiley medalına namizədlər müəyyənləşdirilib

    Media
    12:57
    Foto

    "Nar" regional satış şəbəkəsini genişləndirir – yeni mağaza Salyanda!

    İKT
    12:56

    Azərbaycan gimnastı qızıl medal qazanıb - YENİLƏNİB

    Fərdi
    12:51
    Foto

    Azərbaycan və Türkiyə statistika sahəsində təcrübə mübadiləsi aparacaq

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti