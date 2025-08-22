Haqqımızda

Misirdə dənizin dibindən qədim şəhərin heykəlləri çıxarılıb

Misirdə dənizin dibindən qədim şəhərin heykəlləri çıxarılıb Tədqiqatçılar İsgəndəriyyə (Misir) sahillərində dənizin dibində tapılan qədim heykəlləri və digər artefaktları çıxarıblar. Bunlar tapıntılardır.
Elm və təhsil
22 avqust 2025 05:42
Misirdə dənizin dibindən qədim şəhərin heykəlləri çıxarılıb

Tədqiqatçılar İsgəndəriyyə (Misir) sahillərində dənizin dibində tapılan qədim heykəlləri və digər artefaktları çıxarıblar. Bunlar tapıntılardır.

"Report"un “Tagesschau.de” portalına istinadən verdiyi xəbərə görə, tapıntılar çiçəklənən Tonis-Heraklion şəhərinin tarixini və qəfil tənəzzülün səbəblərini daha yaxşı anlamağa imkan verir.

Qədim Əsərlər Ali Şurasının rəhbəri Məhəmməd İsmayıl Xalid qeyd edib ki, bu, 2001-ci ildən bəri ilk belə ekspedisiyadır. Dalğıclar batmış şəhərin ətrafındakı ərazinin tədqiqi layihəsi çərçivəsində dörd artefakt aşkar edərək səthə çıxarıblar.

Tapıntılar arasında 2,17 metr uzunluğunda, başı və ayaqları olmayan, yığıldıqda hündürlüyü təxminən beş metrə çatan qranit heykəl də var. Arxeoloqlar qədim gəminin qalıqlarını da aşkar ediblər.

Artefaktlar Ptolemey dövründən (İsgəndəriyyənin əsasının qoyulmasından dərhal sonra) Roma dövrünə qədər müxtəlif tarixi dövrlərə aiddir ki, bu da regionun bir neçə əsrlər boyu inkişaf və çiçəklənməyə davam etdiyini göstərir.

Bizim Telegram kanalımıza abunə olun
Rus versiyası В Египте со дна моря подняли статуи затонувшего древнего города

Bu bölməyə aid digər xəbərlər

Peşə təhsil müəssisələrinə işə qəbulla bağlı vakansiya seçimi mərhələsinə start verilib
Peşə təhsil müəssisələrinə işə qəbulla bağlı vakansiya seçimi mərhələsinə start verilib
21 avqust 2025 19:27
MİQ üzrə müsahibənin ikinci günündə 986 nəfər dəvət olunub
FotoMİQ üzrə müsahibənin ikinci günündə 986 nəfər dəvət olunub
21 avqust 2025 18:09
ETN: Suriyalı tələbələrin Azərbaycanda təhsil alma imkanları araşdırılır
ETN: Suriyalı tələbələrin Azərbaycanda təhsil alma imkanları araşdırılır
21 avqust 2025 16:04
DİM: Universitetlərə yerləşdirmənin nəticələri gələn həftə elan olunacaq
DİM: Universitetlərə yerləşdirmənin nəticələri gələn həftə elan olunacaq
21 avqust 2025 14:14
İlham Əliyev: Gələn il Kəlbəcər şəhərində gözəl məktəb istifadəyə veriləcək
İlham Əliyev: Gələn il Kəlbəcər şəhərində gözəl məktəb istifadəyə veriləcək
21 avqust 2025 12:14
BŞTİ: MİDA-da yerləşən yeni bağçanın fəaliyyətə başlaması üçün prosedurlar tamamlanıb
BŞTİ: MİDA-da yerləşən yeni bağçanın fəaliyyətə başlaması üçün prosedurlar tamamlanıb
21 avqust 2025 11:05
AMEA-nın 80 illiyi münasibətilə döş nişanı hazırlanıb
FotoAMEA-nın 80 illiyi münasibətilə döş nişanı hazırlanıb
21 avqust 2025 10:20
MİQ üzrə müsahibənin ilk günündə 872 müəllim dəvət olunub
FotoMİQ üzrə müsahibənin ilk günündə 872 müəllim dəvət olunub
20 avqust 2025 18:13
Cari ilin altı ayında 31 nəfərə elmi dərəcə və dosent adının verilməsinə imtina edilib
Cari ilin altı ayında 31 nəfərə elmi dərəcə və dosent adının verilməsinə imtina edilib
20 avqust 2025 12:45
Lisey və gimnaziyalara qəbulun nəticələri açıqlanıb
Lisey və gimnaziyalara qəbulun nəticələri açıqlanıb
20 avqust 2025 11:55

Son xəbərlər

Bütün xəbər lenti
Orphus sistemi