Misirdə dənizin dibindən qədim şəhərin heykəlləri çıxarılıb

Tədqiqatçılar İsgəndəriyyə (Misir) sahillərində dənizin dibində tapılan qədim heykəlləri və digər artefaktları çıxarıblar. Bunlar tapıntılardır.
"Report"un “Tagesschau.de” portalına istinadən verdiyi xəbərə görə, tapıntılar çiçəklənən Tonis-Heraklion şəhərinin tarixini və qəfil tənəzzülün səbəblərini daha yaxşı anlamağa imkan verir.
Qədim Əsərlər Ali Şurasının rəhbəri Məhəmməd İsmayıl Xalid qeyd edib ki, bu, 2001-ci ildən bəri ilk belə ekspedisiyadır. Dalğıclar batmış şəhərin ətrafındakı ərazinin tədqiqi layihəsi çərçivəsində dörd artefakt aşkar edərək səthə çıxarıblar.
Tapıntılar arasında 2,17 metr uzunluğunda, başı və ayaqları olmayan, yığıldıqda hündürlüyü təxminən beş metrə çatan qranit heykəl də var. Arxeoloqlar qədim gəminin qalıqlarını da aşkar ediblər.
Artefaktlar Ptolemey dövründən (İsgəndəriyyənin əsasının qoyulmasından dərhal sonra) Roma dövrünə qədər müxtəlif tarixi dövrlərə aiddir ki, bu da regionun bir neçə əsrlər boyu inkişaf və çiçəklənməyə davam etdiyini göstərir.