Mərkəz direktoru: Müəllimlərin pedaqoji inkişaf prosesi arzuolunandan aşağıdır
- 11 fevral, 2026
- 17:08
Azərbaycanın ümumi təhsil müəssisələrində müəllimlərin pedaqoji inkişaf prosesi arzuolunan səviyyədən aşağıdır.
"Report" xəbər verir ki, bunu Təhsil İnstitutunun Tədris Resursları Mərkəzinin direktoru Zaur İsayev "Təhsil Tv"nin canlı efirində deyib.
Onun sözlərinə görə, ibtidai siniflər üzrə dərsliklər hazırlanarkən beynəlxalq təhsil sistemi nəzərə alınır:
"Xüsusilə, ABŞ, İngiltərə, Avstraliya, Yaponiya və s. ölkələrin təhsil sistemi, həmçinin beynəlxalq qiymətləndirilmə üzrə çərçivə sənədləri diqqətə alınır. Bəzi mövzular çox sadə şəkildə dərslik vəsaitlərinə daxil olunur. Bundan sonra pilot layihə kimi həmin mövzular ilk olaraq siniflər üzrə sınağa, təkmilləşdirmədən sonra tam istifadəyə verilir. İbtidai siniflərdə müəyyən məlumatların tədrisi ciddi elmi təhlillər əsasında aparılır".
Z.İsayev diqqətə çatdırıb ki, Elm və Təhsil Nazirliyi yeni tədris ili üçün təxminən 25-30 adda dərsliyi ictimai müzakirəyə çıxarıb:
"Dərsliklərin rəy verilmə və ekspertiza prosesini ictimailəşdirməyə ehtiyac var. Müəllimlər də bu işə daha çox cəlb edilməlidir. Ümumiyyətlə dərsliklər daim təkmilləşməlidir. Dərsliklər hazırlandıqdan sonra müəllimlərin istifadəsinə verilir. Bu səbəbdən müəllif nə qədər hazırladığı vəsait üçün məsuliyyət daşısa da, kənar göz lazımdır".
Mərkəzin direktoru akademiklərin dərsliklərə rəy verilməsi prosesində zəif iştirak etdiklərini deyib:
"Onlar hesab edir ki, dərsliklərin onlara aidiyyəti yoxdur. Amma əksinə, akademiklər də bu işdə maraqlı olmalıdırlar. Bundan başqa, müəllimlər dərslik məktəbə gələndə vəsaitə baxıb özlərini uyğunlaşdırırlar. Lakin bu vəsaitlər hazırlanan proseslərdə yenilikləri öyrənə bilərlər".