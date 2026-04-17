Fərhad Hacıyev: VI "Yüksəliş"də qeydiyyatdan keçənlərin əksəriyyəti ali təhsilini Azərbaycanda alıb
- 17 aprel, 2026
- 12:14
VI "Yüksəliş" müsabiqəsində qeydiyyatdan keçənlərin əksəriyyəti ali təhsilini Azərbaycanda alıb.
"Report" xəbər verir ki, bunu "Yüksəliş" müsabiqəsinin İşçi Qrupunun rəhbəri, gənclər və idman nazirinin müavini Fərhad Hacıyev mətbuat konfransında deyib.
Onun sözlərinə görə, qeydiyyatdan keçən 17 651 nəfərdən 16 554 nəfəri bakalavriat təhsilini Azərbaycanda alıb:
"Xaricdə bakalavriat təhsili almış iştirakçıların ümumi sayı 1 097 nəfərdir. Onlardan 871 nəfər bakalavriat təhsilini yalnız xaricdə, 226 nəfər isə həm Azərbaycanda, həm də xaricdə alıb. Qeydiyyatdan keçənlərdən 8 782 nəfər magistratura təhsili alıb. Onlardan 7 137 nəfər magistratura təhsilini Azərbaycanda alıb. Xaricdə magistratura təhsili almış iştirakçıların ümumi sayı 1 645 nəfərdir. Onlardan 1 266 nəfər magistratura təhsilini yalnız xaricdə, 379 nəfər isə həm Azərbaycanda, həm də xaricdə əldə edib".
F. Hacıyev vurğulayıb ki, doktorantura/aspirantura səviyyəsində təhsil alan iştirakçıların sayı 1 185 nəfərdir:
"Onlardan 903 nəfər bu təhsil pilləsini Azərbaycanda alıb. Xaricdə doktorantura/aspirantura təhsili almış iştirakçıların ümumi sayı 282 nəfərdir. Onlardan 270 nəfər doktorantura/aspirantura təhsilini yalnız xaricdə, 12 nəfər isə həm Azərbaycanda, həm də xaricdə keçib".
İşçi qrupunun rəhbəri həmçinin vurğulayıb ki, Fransadan 777 nəfər, Türkiyədən 72, Almaniyadan 37, ABŞ-dən və İsveçrədən ayrılıqda 35, Avtriyadan isə 31 nəfər VI "Yüksəliş" müsabiqəsində iştirak etmək üçün qeydiyyatdan keçib.
Qeyd edək ki, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Sərəncamı əsasında və Birinci vitse-prezident, Heydər Əliyev Fondunun prezidenti Mehriban Əliyevanın dəstəyi ilə həyata keçirilən "Yüksəliş" müsabiqəsinin VI mövsümü üzrə qeydiyyat mərhələsi aprelin 16-da başa çatıb.