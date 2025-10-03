Emin Əmrullayev Gədəbəydə vətəndaşları qəbul edəcək
Elm və təhsil
- 03 oktyabr, 2025
- 17:11
Elm və təhsil naziri Emin Əmrullayev oktyabrın 23-də Gədəbəy şəhərində vətəndaşları qəbul edəcək.
"Report" xəbər verir ki, qəbulda Gədəbəy, Şəmkir, Tovuz, Ağstafa və Qazax sakinlərinin iştirakı nəzərdə tutulur.
Qeyd edək ki, qəbulda yalnız əvvəlcədən müvafiq qaydada qeydiyyatdan keçmiş şəxslər iştirak edə biləcəklər.
