İlham Əliyev III MDB Oyunları Avropa Siyasi Birliyi II Milli Rəqabət Forumu
    İlham Əliyev III MDB Oyunları Avropa Siyasi Birliyi II Milli Rəqabət Forumu

    Emin Əmrullayev Gədəbəydə vətəndaşları qəbul edəcək

    Elm və təhsil
    • 03 oktyabr, 2025
    • 17:11
    Emin Əmrullayev Gədəbəydə vətəndaşları qəbul edəcək
    Emin Əmrullayev

    Elm və təhsil naziri Emin Əmrullayev oktyabrın 23-də Gədəbəy şəhərində vətəndaşları qəbul edəcək.

    "Report" xəbər verir ki, qəbulda Gədəbəy, Şəmkir, Tovuz, Ağstafa və Qazax sakinlərinin iştirakı nəzərdə tutulur.

    Qeyd edək ki, qəbulda yalnız əvvəlcədən müvafiq qaydada qeydiyyatdan keçmiş şəxslər iştirak edə biləcəklər.

    Emin Əmrullayev Gədəbəy Vətəndaş qəbulu

    Son xəbərlər

    17:51

    Azərbaycanda restrukturizasiya olunmuş kreditlər 1 milyard manatdan çoxdur

    Maliyyə
    17:49

    Azərbaycanın iki parabadmintonçusu Avropa çempionatında yarımfinala yüksəlib

    Fərdi
    17:49

    Kopenhagen sammiti - sülhə mane olanlar İlham Əliyevin sülh gündəliyinə təslim oldular - ŞƏRH

    Analitika
    17:48

    Azərbaycan bankları I yarımildə 57 milyon manata yaxın qeyri-işlək krediti silib

    Maliyyə
    17:48

    Rusiyada təyyarə qəzaya uğrayıb, hər iki pilot ölüb - YENİLƏNİB-2

    Region
    17:47

    Azərbaycanda içlərində hərbçi də olmaqla 4 nəfər dövlətə xəyanətdə ittiham olunur

    Hadisə
    17:44

    Azərbaycan banklarında 800 milyon manata yaxın qeyri-işlək kredit var

    Maliyyə
    17:41

    Avropa Komissiyası Mayot və Reyunyonun bərpasına 110 milyon avrodan çox vəsait ayırıb

    Digər ölkələr
    17:40

    Azərbaycan millisinin baş məşqçisi: "Batut gimnastikasında rəqabət çox çətin idi"

    Fərdi
    Bütün Xəbər Lenti