Elm və Təhsil Nazirliyi yaxın günlərdə repetitorlarla bağlı təkliflərlə çıxış edəcək
Elm və təhsil
- 24 oktyabr, 2025
- 15:58
Elm və Təhsil Nazirliyi yaxın günlərdə repetitorlarla bağlı təkliflərlə çıxış edəcək.
"Report" xəbər verir ki, bunu elm və təhsil nazirinin müavini İdris İsayev Milli Məclisin bugünkü plenar iclasında "Ümumi təhsil haqqında" qanuna dəyişikliklərin müzakirəsi zamanı deyib.
O qeyd edib ki, müəllimlərin iş saatının onların əməkhaqqına uyğunlaşdırılması kimi məsələləri həll etmək üçün təkliflər var.
Son xəbərlər
16:39
"Azerreyl"in kapitanı: "Çempionlar Liqası oyununda səhvlər nəticəyə təsir etdi"Komanda
16:37
Ermənistan və İran yaxın zamanda gömrük dəhlizi haqqında saziş imzalaya bilərRegion
16:36
Türkiyə Suriyaya səfir təyin edibRegion
16:32
Rəy
Trampın Venesuela planı - yeni aksiyanın başlaması üçün ödənilən şərtlər - ŞƏRHAnalitika
16:30
Suraxanıda qaz təchizatı dayandırılacaqEnergetika
16:28
Azərbaycan ətraf mühitin idarə edilməsində yeni dövlət standartı qəbul edibBiznes
16:28
Foto
TDT nazirlərinin 2-ci iclasının Bəyannaməsi qəbul edilibBiznes
16:25
Premyer Liqa: "Turan Tovuz" səfərdə "Karvan-Yevlax"ı məğlub edibFutbol
16:22