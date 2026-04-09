Bağçalarda təlim-tədris prosesinə cəlb edilən uşaqların sayı açıqlanıb
Elm və təhsil
- 09 aprel, 2026
- 11:24
Hazırda Azərbaycanda 106 830 uşaq dövlət məktəbəqədər təhsil müəssisələrində (bağça) təlim-tədris prosesinə cəlb edilib.
Bu barədə "Report"un sorğusuna cavab olaraq Məktəbəqədər və Ümumi Təhsil üzrə Dövlət Agentliyindən (MÜTDA) məlumat verilib.
Bildirilib ki, dövlət bağçalarının tutumu 119 277 nəfərlikdir. Hazırda həmin müəssisələrdə 106 830 uşaq təlim-tədris prosesinə cəlb edilib.
Qeyd edilib ki, məktəbəqədər təhsil müəssisələrinə qəbul prosesi ilboyu davam edir.
