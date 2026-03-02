İlham Əliyev WUF13 İrana hərbi zərbələr Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 İrana hərbi zərbələr Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Azərbaycanda iki qoruqda elmi tədqiqatlar aparılacaq

    Elm və təhsil
    • 02 mart, 2026
    • 09:41
    Azərbaycanda iki qoruqda elmi tədqiqatlar aparılacaq

    Azərbaycanda uzunmüddətli fasilədən sonra yaxın gələcəkdə "İçərişəhər" Dövlət Tarix-Memarlıq və "Qala" Dövlət Tarix-Etnoqrafiya qoruqlarında elmi tədqiqatların başlanılması təşəbbüsü üzrə ümumi razılıq əldə edilib.

    Bu barədə "Report"a AMEA Arxeologiya və Antropologiya İnstitutundan məlumat verilib.

    Bildirilib ki, fevralın 27-də "İçərişəhər" Dövlət Tarix-Memarlıq Qoruğu İdarəsinin İdarə Heyətinin sədri Rüfət Mahmud və AMEA Arxeologiya və Antropologiya İnstitutunun direktoru Fərhad Quliyev "Qala" Dövlət Tarix-Etnoqrafiya Qoruğu ərazisindəki tarixi abidələrə baxış keçiriblər.

    Hər iki qurum arasında elmi tədqiqatların aparılması barədə birgə əməkdaşlıq razılaşmasına əsasən, "Qala" Dövlət Tarix-Etnoqrafiya Qoruğunun arxeoloji tədqiqatlara cəlb edilməsinin mərhələli "yol xəritəsi"ni ehtiva edən ilkin fəaliyyət layihəsi müzakirə edilib.

    Həmçinin, elmi tədqiqatların "yol xəritəsi" layihəsi təşəbbüsündə İçərişəhərdəki tarixi abidələrdə arxeoloji tədqiqatların aparılması mövzusu üzrə hər iki qurum arasında görüşlərin intensivləşməsi barədə "İçərişəhər" Dövlət Tarix-Memarlıq Qoruğu İdarəsinin təklifləri də yer alıb.

    AMEA Arxeologiya və Antropologiya İnstitutu qoruq İçərişəhər

    Son xəbərlər

    10:18

    Metronun "Həzi Aslanov" stansiyasının dalanında yenidənqurma işlərinin daha bir mərhələsi yekunlaşıb

    İnfrastruktur
    10:17

    Şahbuzda 37 sm qar yağıb - FAKTİKİ HAVA

    Ekologiya
    10:10

    İsrailin Livana hava zərbələri nəticəsində 30-dan çox insan ölüb

    Digər ölkələr
    10:10

    Adil Kərimli Hacıqabulda vətəndaşları qəbul edəcək

    Mədəniyyət siyasəti
    10:08

    Küveytdə neft emalı zavodunun ərazisinə raket qalıqları düşüb, xəsarət alanlar var - YENİLƏNİB

    Digər ölkələr
    10:07

    "Sanderlend" Daniel Ballardla müqavilənin müddətini 2029-cu ilə qədər uzadıb

    Futbol
    10:04

    ASCO-nun "Prezident Heydər Əliyev" tankerinin əsaslı təmiri başa çatıb

    İnfrastruktur
    10:01

    Anar Əliyev Laçında vətəndaşları qəbul edəcək

    Daxili siyasət
    09:59

    "Lion" Avropanın "Top-5" liqalarında matçın ilk 5 dəqiqəsində ən çox qol vuran komanda olub

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti