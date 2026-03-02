Azərbaycanda iki qoruqda elmi tədqiqatlar aparılacaq
Azərbaycanda uzunmüddətli fasilədən sonra yaxın gələcəkdə "İçərişəhər" Dövlət Tarix-Memarlıq və "Qala" Dövlət Tarix-Etnoqrafiya qoruqlarında elmi tədqiqatların başlanılması təşəbbüsü üzrə ümumi razılıq əldə edilib.
Bu barədə "Report"a AMEA Arxeologiya və Antropologiya İnstitutundan məlumat verilib.
Bildirilib ki, fevralın 27-də "İçərişəhər" Dövlət Tarix-Memarlıq Qoruğu İdarəsinin İdarə Heyətinin sədri Rüfət Mahmud və AMEA Arxeologiya və Antropologiya İnstitutunun direktoru Fərhad Quliyev "Qala" Dövlət Tarix-Etnoqrafiya Qoruğu ərazisindəki tarixi abidələrə baxış keçiriblər.
Hər iki qurum arasında elmi tədqiqatların aparılması barədə birgə əməkdaşlıq razılaşmasına əsasən, "Qala" Dövlət Tarix-Etnoqrafiya Qoruğunun arxeoloji tədqiqatlara cəlb edilməsinin mərhələli "yol xəritəsi"ni ehtiva edən ilkin fəaliyyət layihəsi müzakirə edilib.
Həmçinin, elmi tədqiqatların "yol xəritəsi" layihəsi təşəbbüsündə İçərişəhərdəki tarixi abidələrdə arxeoloji tədqiqatların aparılması mövzusu üzrə hər iki qurum arasında görüşlərin intensivləşməsi barədə "İçərişəhər" Dövlət Tarix-Memarlıq Qoruğu İdarəsinin təklifləri də yer alıb.