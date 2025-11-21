İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi D-8 Media Forumu
    Azərbaycanda 37 nəfərə fəlsəfə doktoru dərəcəsi verilib

    Elm və təhsil
    • 21 noyabr, 2025
    • 14:10
    Azərbaycanda 37 nəfərə fəlsəfə doktoru dərəcəsi verilib

    Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyasında (AAK) tədbir keçirilib, 37 nəfərə fəlsəfə doktoru dərəcəsi verilib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə AAK məlumat yayıb.

    Bildirilib ki, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyasında (AAK) 16 elm sahəsi üzrə elmi dərəcə və elmi ad almış 60 iddiaçıya diplomlar və attestatların, xarici ölkədə verilmiş elmi dərəcə haqqında sənədin nostrifikasiyası əsasında tanınması barədə şəhadətnamənin təqdim edilməsi ilə bağlı tədbir keçirilib.

    Bildirilib ki, Riyaziyyat, fizika, kimya, biologiya elmləri, tibb elmləri, texnika elmləri, əczaçılıq elmləri, iqtisad elmləri, coğrafiya, tarix, filologiya elmləri, pedaqogika və sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru dissertasiyalarını müdafiə etmiş və AAK tərəfindən elmi dərəcə verilmiş 37 iddiaçıya fəlsəfə doktoru, texnika elmləri, filologiya elmləri, pedaqogika və tarix üzrə elmlər doktoru dissertasiyasını müdafiə etmiş və AAK tərəfindən elmi dərəcə verilmiş 5 iddiaçıya elmlər doktoru diplomları, Macarıstanın Kənd Təsərrüfatı və Təbiət Elmləri Universitetində aqrar elmlər üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi verilmiş 1 iddiaçıya müvafiq sənədin nostrifikasiyası əsasında tanınması barədə şəhadətnamə təqdim olunub.

    Filologiya elmləri sahəsində "Dil nəzəriyyəsi" ixtisası üzrə iki, "Folklorşünaslıq" ixtisası üzrə iki, "Türk xalqları ədəbiyyatı", "Müqayisəli-tarixi və müqayisəli-tipoloji dilçilik", tarix elm sahəsində "Ümumi tarix", "Vətən tarixi", kimya elm sahəsində "Neft kimyası", "Kimyəvi kinetika və kataliz", tibb elmləri sahəsində "Pediatriya", iqtisad elmləri sahəsində "İqtisadi nəzəriyyə", pedaqogika elm sahəsində "Ümumi pedaqogika, pedaqogikanın və təhsilin tarixi", psixologiya elm sahəsində "Sosial psixologiya" ixtisaslarının hər biri üzrə bir iddiaçıya dosent attestatları, tarix elm sahəsində "Kulturologiya və onun ümumi məsələləri", "Vətən tarixi" və siyasi elmlər sahəsində "Siyasi nəzəriyyə" ixtisaslarının hər biri üzrə bir iddiaçıya professor attestatları təqdim edilib.

