İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi

    Azərbaycan İlahiyyat İnstitutu ilə İğdır Universiteti arasında Anlaşma Memorandumu imzalanıb

    Elm və təhsil
    • 19 noyabr, 2025
    • 16:48
    Azərbaycan İlahiyyat İnstitutu ilə İğdır Universiteti arasında Anlaşma Memorandumu imzalanıb

    Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsinin tabeliyində fəaliyyət göstərən Azərbaycan İlahiyyat İnstitutu (Aİİ) ilə Türkiyənin İğdır Universiteti arasında Anlaşma Memorandumu imzalanıb.

    Bu barədə "Report"a dövlət komitəsindən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, memoranduma əsasən, kurikulumların, nəşr məqsədləri üçün elmi tədqiqatların mübadiləsi, birgə akademik və elmi fəaliyyətin, habelə müəllim və tələbələrə seminarların təşkili nəzərdə tutulur.

    Sənəddə, həmçinin hər iki təhsil ocağının professor-müəllim heyəti üçün ixtisaslaşdırılmış təlim kurslarının təşkili kimi məsələlər yer alıb.

    Memorandum ali təhsil müəssisələrinin beynəlxalq reytinqlərinə daxil olma istiqamətində tərəflər arasında akademik akkreditasiya, keyfiyyətin təminatı, təcrübə mübadiləsi üzrə əməkdaşlıq, təhsil, elmi-tədqiqat sahələrində məlumat, kitab, elmi sənəd və tələbə dissertasiyalarının mübadiləsi üçün yeni imkanlar yaradacaq.

    Qeyd edək ki, Aİİ-nin məqsədlərindən biri də ali təhsil müəssisəsinin beynəlxalq miqyasında tanınmasına, eyni zamanda, dünya təcrübəsindən istifadə edərək yüksəkixtisaslı kadrlar hazırlanmasına nail olmaqdır. Bu istiqamətdə İnstitut ilahiyyat sahəsində tanınmış dünya universitetləri ilə əlaqələr yaradır, ikitərəfli əməkdaşlığa dair memorandumlar və müqavilələr imzalayır.

    İlahiyyat İnstitutu Anlaşma memorandumu İğdır Universiteti

    Son xəbərlər

    16:57

    KİV: Finlandiyada "LUKOİL"in operatorunun 430 YDM-i mərhələli şəkildə bağlanacaq

    Energetika
    16:56

    Deputat: "Xaricdən gələn pulun azalması insanların sosial durumunu ağırlaşdırıb"

    Maliyyə
    16:54

    Ukrayna Ali Radası ədliyyə və energetika nazirlərinin istefasını dəstəkləyib - YENİLƏNİB

    Region
    16:52

    AMB "Data Warehouse"dan "Data Lake"ə keçid edəcək

    Maliyyə
    16:51

    "PAŞA Bank"ın səhmdarlarının yığıncağı keçiriləcək

    Maliyyə
    16:49

    Qırmızı Bazar sakini: İki qardaşımın şəhid olduğu torpaqlara qürurla qayıdırıq

    Daxili siyasət
    16:48

    Azərbaycan İlahiyyat İnstitutu ilə İğdır Universiteti arasında Anlaşma Memorandumu imzalanıb

    Elm və təhsil
    16:48

    200-dən artıq vətəndaşın kart məlumatlarını ələ keçirməkdə təqsirləndirilən şəxs həbs olunub

    Hadisə
    16:45

    Azərbaycan millisinin baş məşqçisi: "Cəbəllütariq üzərində qələbə məni sevindirir"

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti