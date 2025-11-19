Азербайджанский институт теологии и Университет Ыгдыр подписали меморандум о сотрудничестве

Азербайджанский институт теологии и Университет Ыгдыр (Турция) подписали меморандум о взаимопонимании.

Как сообщает Report, стороны договорились об обмене учебными программами и научными исследованиями, совместной академической и научной деятельности, а также об организации семинаров для преподавателей и студентов.

Документ предусматривает проведение специализированных образовательных курсов для профессорско-преподавательского состава обоих вузов.

Отмечается, что сотрудничество создаст новые возможности в области международной академической аккредитации, обмена опытом и информацией, книгами, научными документами и студенческими диссертациями.