Азербайджанский институт теологии и Университет Ыгдыр подписали меморандум о сотрудничестве
- 19 ноября, 2025
- 17:00
Азербайджанский институт теологии и Университет Ыгдыр (Турция) подписали меморандум о взаимопонимании.
Как сообщает Report, стороны договорились об обмене учебными программами и научными исследованиями, совместной академической и научной деятельности, а также об организации семинаров для преподавателей и студентов.
Документ предусматривает проведение специализированных образовательных курсов для профессорско-преподавательского состава обоих вузов.
Отмечается, что сотрудничество создаст новые возможности в области международной академической аккредитации, обмена опытом и информацией, книгами, научными документами и студенческими диссертациями.
