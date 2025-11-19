Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет

    Азербайджанский институт теологии и Университет Ыгдыр подписали меморандум о сотрудничестве

    Наука и образование
    • 19 ноября, 2025
    • 17:00
    Азербайджанский институт теологии и Университет Ыгдыр подписали меморандум о сотрудничестве

    Азербайджанский институт теологии и Университет Ыгдыр (Турция) подписали меморандум о взаимопонимании.

    Как сообщает Report, стороны договорились об обмене учебными программами и научными исследованиями, совместной академической и научной деятельности, а также об организации семинаров для преподавателей и студентов.

    Документ предусматривает проведение специализированных образовательных курсов для профессорско-преподавательского состава обоих вузов.

    Отмечается, что сотрудничество создаст новые возможности в области международной академической аккредитации, обмена опытом и информацией, книгами, научными документами и студенческими диссертациями.

    Институт теологии Ыгдыр сотрудничество меморандум
    Azərbaycan İlahiyyat İnstitutu ilə İğdır Universiteti arasında Anlaşma Memorandumu imzalanıb

    Последние новости

    17:09

    СМИ: США и Россия могут вскоре согласовать рамочное соглашение по Украине

    Другие страны
    17:08
    Фото

    Переселившимся в поселок Гырмызы базар вручены ключи от квартир

    Внутренняя политика
    17:00

    Азербайджанский институт теологии и Университет Ыгдыр подписали меморандум о сотрудничестве

    Наука и образование
    16:55

    В Британии напавшему с ножом в поезде предъявили еще семь обвинений

    Другие страны
    16:52
    Фото
    Видео

    Народная артистка Роза Джалилова похоронена - ОБНОВЛЕНО-2

    Искусство
    16:51
    Фото

    Мухтар Бабаев рассказал на COP30 о таянии ледников в Азербайджане

    COP29
    16:49

    Депутат: Падение цен на нефть на $10 может повлиять на доходы бюджета

    Энергетика
    16:48

    Верховная рада Украины поддержала отставку министров юстиции и энергетики - ОБНОВЛЕНО

    В регионе
    16:47
    Фото

    АПБА выявило факт подделки за рубежом официальных фитосанитарных сертификатов

    Внутренняя политика
    Лента новостей