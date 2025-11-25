İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası
    ADDA və GIZ EasTnT arasında əməkdaşlığa dair Anlaşma Memorandumu imzalanıb

    Elm və təhsil
    • 25 noyabr, 2025
    • 19:14
    ADDA və GIZ EasTnT arasında əməkdaşlığa dair Anlaşma Memorandumu imzalanıb

    Noyabrın 25-də Azərbaycan Dövlət Dəniz Akademiyası (ADDA) ilə GIZ (Almaniya Beynəlxalq Əməkdaşlıq Təşkilatı) Ticarət və Nəqliyyat üçün Şərq Tərəfdaşlığı (GIZ EasTnT) arasında dənizçilik sahəsində təhsil, elmi-tədqiqat və peşəkar inkişaf istiqamətlərində əməkdaşlığın genişləndirilməsinə dair Anlaşma Memorandumu imzalanıb.

    "Report" xəbər verir ki, memorandumu ADDA tərəfindən rektor vəzifəsini icra edən Eldar Qocayev, GIZ EasTnT tərəfindən isə layihə meneceri Torben Heinemann imzalayıblar.

    Anlaşma Memorandumu tərəflər arasında uzunmüddətli strateji əməkdaşlıq çərçivəsi yaratmağı hədəfləyir. SənədbAlmaniya və digər ölkələrin ali təhsil müəssisələri ilə tələbə və müəllim mübadiləsinə, ADDA tələbələrinin beynəlxalq təcrübə proqramlarında və təlimlərdə iştirakına, dəniz mühəndisliyi, logistika, dəniz hüququ, ekoloji təhlükəsizlik və enerji səmərəliliyi üzrə birgə təhsil proqramlarının təşviqinə, yaşıl limanlar, rəqəmsallaşma, nəqliyyat dəhlizləri və enerji infrastrukturu mövzularında birgə elmi-tədqiqat layihələrinin həyata keçirilməsinə, gənc tədqiqatçılar üçün təqaüd və qrant imkanlarının artırılmasına, Almaniya və digər ölkələrdən mütəxəssislərin iştirakı ilə mühazirə, seminar və konfransların təşkilinə dəstək göstərilməsini əhatə edir.

    Bu Memorandum ADDA-nın beynəlxalq əməkdaşlıq strategiyasının genişləndirilməsinə, dənizçilik sahəsində qabaqcıl təcrübələrin ölkəmizə transferinə və tələbə-müəllim heyətinin qlobal təhsil imkanlarına çıxışının artırılmasına xidmət edəcək.

