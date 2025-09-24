İlham Əliyev BMT Baş Assambleyası Orta Dəhliz III Beynəlxalq Statistika Forumu
    Xüsusi nümayəndə: Tullantıların idarə edilməsi probleminin həlli üzrə danışıqlar aparılır

    Ekologiya
    • 24 sentyabr, 2025
    • 13:25
    Məsim Məmmədov

    Tullantıların idarə edilməsi probleminin həlli üzrə danışıqlar aparılır.

    "Report"un Laçına ezam olunmuş əməkdaşı xəbər verir ki, bunu Laçın rayonunda Azərbaycan Respublikası Prezidentinin xüsusi nümayəndəsi Məsim Məmmədov Ekoloji məsələlər üzrə İşçi qrupunun növbəti iclasında deyib.

    Onun sözlərinə görə, Laçında təşkil olunan silsilə tədbirlər göstərir ki, bərpa və quruculuq işləri çərçivəsində qarşıya qoyulan strategiya özünü doğruldur.

    Xüsusi nümayəndə tullantıların idarə edilməsi məsələsinə toxunaraq əlavə edib ki, bu problemin həlli üzrə danışıqlar aparılır:

    "Bu məsələ diqqət mərkəzindədir. Çalışırıq ki, 10 ildən sonra yeni poliqon yeri axtarmayaq. Laçında hər bir infrastruktur işinə ekoloji toxunulmazlıq müstəvisində baxırıq".

    M.Məmmədov Laçında meşələrin qorunması məsələsinin də priotet olduğunu qeyd edib.

    O, Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi ilə birgə mineral yataqların xəritəsi üzərində yaxın zamanda işə başlanılacağını da vurğulayıb.

    Laçın Ekologiya tullantı infrastruktur

