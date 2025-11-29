Sabah bəzi magistral yollarda görünüş məsafəsi məhdudlaşacaq
Ekologiya
- 29 noyabr, 2025
- 17:18
Azərbaycanda noyabrın 30-da avtomobil yollarında gözləniləcək vəziyyət açıqlanıb.
Bu barədə "Report"a Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilib.
Belə ki, bəzi yerlərdə dumanlı hava şəraiti ilə əlaqədar olaraq avtomobil magistral yollarında görünüş məsafəsinin 300-800 metrədək məhdudlaşacağı gözlənilir.
