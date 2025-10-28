İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi
    Bakıda və rayonlarda güclü küləklə bağlı sarı və narıncı xəbərdarlıq verilib

    Ekologiya
    • 28 oktyabr, 2025
    • 16:19
    Bakıda və rayonlarda güclü küləklə bağlı sarı və narıncı xəbərdarlıq verilib

    Bakıda və Abşeron yarımadasında, eyni zamanda əksər bölgələrdə oktyabrın 29-u gündüzdən 30-u gündüzədək gözlənilən küləkli hava şəraiti ilə bağlı sarı və narıncı xəbərdarlıq verilib.

    Bu barədə "Report"a Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən məlumat verilib.

    Bakıda və Abşeron yarımadasında, Balakən, Qax, Zaqatala, Şəki, Neftçala, Bərdə, Tərtər, Mingəçevir, Ağdam, Yevlax, Gəncə, Samux, Goranboy, Naftalan, Qazax, Ağstafa, Tovuz, Şəmkir, Daşkəsən, Qusar, Xızıda şimal-qərb küləyi əsəcək, küləyin sürəti 20.8-28.4 m/san-dək güclənəcək. Bu da narıncı xəbərdarlığa uyğundur.

    Ölkənin digər bölgələrində isə sarı xəbərdarlığa uyğun olaraq qərb küləyi əsəcək, küləyin sürəti 13.9-20.7 m/san təşkil edəcək.

    Güclü külək Sarı xəbərdarlıq narıncı xəbərdarlıq
    В Баку и регионах объявлены желтый и оранжевый уровни опасности из-за ветра

