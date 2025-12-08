İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    Sabir Rüstəmxanlı: Bəzi qanunların dili olduqca çətindir

    Daxili siyasət
    • 08 dekabr, 2025
    • 13:11
    Sabir Rüstəmxanlı: Bəzi qanunların dili olduqca çətindir
    Sabir Rüstəmxanlı

    Azərbaycanda bəzi qanunların dili olduqca çətindir.

    "Report"un məlumatına görə, bunu Xalq şairi Sabir Rüstəmxanlı Milli Məclisdə keçirilən "Azərbaycan dilinin dövlət dili kimi inkişaf strategiyası: Mövcud vəziyyət və perspektivlər" adlı konfransda çıxışında deyib.

    "Məsələn, "Təhsil haqqında" qanunda "formal-informal təhsil", "distant təhsil", "kampus" və sair kimi ifadələrə rast gəlinir. "Tələbə yurdu" desək, olmazmı, gərək kampusmu deyək?", - o vurğulayıb.

    Xalq şairi "süni intellekt" ifadəsinin də yanlış olduğunu bildirib:

    "Bu ifadə "süni intellekt" deyil, "süni zəka" olmalıdır. Amma ifadə təməldən dilimizdə özünə bu cür yer elədi və nəticədə yanlış formatda da qaldı. Dilimizdə xeyli belə söz var".

    Azərbaycan dili Sabir Rüstəmxanlı qanun süni intellekt Milli Məclis

