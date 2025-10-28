В Баку и регионах объявлены желтый и оранжевый уровни опасности из-за ветра
Экология
- 28 октября, 2025
- 16:41
В связи с ветреной погодой, ожидаемой с 29 до 30 октября, в большинстве городов и регионов Азербайджана объявлен желтый и оранжевый уровни погодной опасности.
Об этом сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии.
В Баку, на Абшеронском полуострове, в Балакяне, Гахе, Загатале, Шеки, Нефтчале, Барде, Тертере, Мингячевире, Агдаме, Евлахе, Гяндже, Самухе, Геранбое, Нафталане, Газахе, Агстафе, Товузе, Шамкире, Дашкесане, Гусаре и Хызы скорость северо-западного ветра будет усиливаться до 20,8-28,4 м/с, что соответствует оранжевому уровню погодной опасности.
В остальных регионах страны ожидается западный ветер со скоростью 13,9-20,7 м/с, что соответствует желтому уровню погодной опасности.
