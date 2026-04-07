    Sabah güclü külək əsəcək - XƏBƏRDARLIQ

    Ekologiya
    • 07 aprel, 2026
    • 16:54
    Sabah güclü külək əsəcək - XƏBƏRDARLIQ

    Aprelin 8-də Bakıda və Abşeron yarımadasında, eyni zamanda bəzi bölgələrdə gözlənilən küləkli hava şəraiti ilə bağlı sarı və narıncı xəbərdarlıq verilib.

    Bu barədə "Report"a Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən məlumat verilib. Bildirilib ki, Naxçıvan MR, Kəlbəcər, Laçın, Gədəbəy, Göygöl, Zəngilan, Gəncə, Tovuz, Cəbrayıl, Ağstafa, Şəki, Oğuz, Qəbələ, Göyçay, İsmayıllı, Şamaxı, Ağsu, Xızı, Hacıqabul, Salyan, Şirvan, Biləsuvar, Cəlilabad, Neftçala, Xaçmaz, Şabran, Siyəzən, Qusar, Quba, Lənkəranda sarı xəbərdarlığa uyğun olaraq şimal-qərb küləyi əsəcək, küləyin sürəti 13.9-20.7 m/san təşkil edəcək.

    Bakıda və Abşeron yarımadasında, Daşkəsən, Goranboy, Mingəçevir, Qobustanda isə narıncı xəbərdarlığa uyğun olaraq şimal-qərb küləyi əsəcək, küləyin sürəti 20.8-28.4 m/san-dək güclənəcək.

    В Азербайджане объявлен желтый и оранжевый уровни погодной опасности из-за сильного ветра

    Son xəbərlər

    17:51

    Georgi Kondruseviç: "Lənkəran"ın mübarizəni dayandırmasının səbəbi heyətdəki itkilərdir"

    Komanda
    17:41

    Tovuz şəhər stadionunun qazonu yenidənqurmadan sonra təftiş edilib

    Futbol
    17:36

    Sabah Biləsuvarda 600 abonentin qazı kəsiləcək

    Energetika
    17:34

    Azərbaycan ETSN üçün Belarusdan 100 ədəd avtomobil texnikası alacaq

    Biznes
    17:33

    ROKETSAN Türkiyə Silahlı Qüvvələrinə 20 ədəd raket sistemi təhvil verib

    Region
    17:29

    Vens: ABŞ Trampın ultimatum müddəti bitənə qədər İranın infrastrukturuna zərbə endirməyəcək

    Digər ölkələr
    17:28

    Antonio Valensiya 40 yaşında karyerasını bərpa edib

    Futbol
    17:27

    Vens Macarıstanda keçiriləcək parlament seçkilərində Orbanın qələbəsinə əmindir

    Digər ölkələr
    17:24

    Kurban Berdıyev: "İmişli" ilə oyunda çox vacib xallar itirdik"

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti