Güclü şimal-qərb küləyi səhər saatlarından zəifləyib
Ekologiya
- 20 fevral, 2026
- 10:02
Fevralın 20-si saat 10:00-a olan məlumata əsasən ölkə ərazisində hava şəraiti yağıntılı və küləkli keçib.
Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən "Report"a verilən məlumata görə, güclü şimal-qərb küləyi səhər saatlarından zəifləyib.
Düşən yağıntının miqdarı Naxçıvan, Şahbuz, Astara, Daşkəsən, Balakən, Qax (Sarıbaş), Xaçmaz, Zaqatala, Quba, Şahdağ, Sabirabadda 1 mm-dək qeydə alınıb.
Fevralın 19-da havanın maksimal temperaturu Bakıda və Abşeron yarımadasında 26, Naxçıvan MR-da 18, Aran rayonlarında 25, dağlıq rayonlarda 15 dərəcəyədək isti müşahidə olunub.
Son xəbərlər
10:32
Güclü külək Mingəçevirdə fəsadlar törədib, bir neçə ağac aşıbHadisə
10:31
İnam Kərimov: Məhkəmə sistemində süni intellektin tətbiqi ilə bağlı konkret addımlar atılırDaxili siyasət
10:27
Foto
Azərbaycan Cüdo Federasiyasının Hakimlər Komitəsinin təşkilatçılığı ilə seminar keçirilibFərdi
10:25
Azərbaycanda bu il hakimlərin sayının 700-ü keçəcəyi proqnozlaşdırılırDaxili siyasət
10:22
Ramiz Rzayev: Hakimlər cəmiyyətin ədalətə olan inamının əsas təminatçısıdırDaxili siyasət
10:21
Azərbaycan mebelinin yeni bazarlara ixrac imkanları müzakirə edilibİqtisadiyyat
10:19
Azərbaycan millisi Beynəlxalq İnkişaf Turnirində ikinci oyununa çıxacaqFutbol
10:17
Foto
TÜRKPA nümayəndə heyəti ATƏT PA-nın qış sessiyasında iştirak edibXarici siyasət
10:16