    Coğrafiya İnstitutu: Laza kəndində yamac və çay yatağında morfoloji dəyişikliklər olub

    Ekologiya
    10 oktyabr, 2025
    • 15:32
    Coğrafiya İnstitutu: Laza kəndində yamac və çay yatağında morfoloji dəyişikliklər olub

    Qusar rayonunun Laza kəndi ərazisində aparılan tədqiqat zamanı yamac və çay yatağının morfoloji dəyişiklikləri qeydə alınıb.

    Bu barədə "Report"a Coğrafiya İnstitutundan məlumat verilib.

    Bildirilib ki, şöbə müdiri Mirnuh İsmayılov başda olmaqla Coğrafiya İnstitutunun "Landşaftşünaslıq və landşaft planlaşdırılması" şöbəsinin aparıcı elmi işçisi, dosent İrina Kuçinskaya, kiçik elmi işçi Emil Cəbrayılov Vəlvələçay, Qudyalçay və Qusarçay hövzələrində landşaft ekoloji tədqiqatlar aparıblar.

    Məqsəd müasir iqlim dəyişmələrinin və qəfil sinoptik proseslərin təsiri ilə yaranan landşaft-ekoloji dinamiki tendensiyaları sel, daşqın və sürüşmələr kimi təhlükəli təbiət hadisələrinin və uzunmüddətli dövrdə bunun su ehtiyatlarına təsirini qiymətləndirmək olub.

    Tədqiqatçılar xüsusilə Laza kəndi ərazisində son zamanlar baş verən sürüşmə-sel palçıq axınının tədqiqinə xüsusi diqqət yetiriblər. Burada 2025-ci il sentyabrın 22-də növbəti palçıq-sürüşmə-sel axını baş verib. Oxşar hadisələr bu ərazidə 1993, 2006 və 2019-cu illərdə də müşahidə olunub.

    Tədqiqat zamanı yamac və çay yatağının morfoloji dəyişiklikləri qeydə alınıb, dağıntıların miqyası və axının ətraf təbii komplekslərə təsiri qiymətləndirilib.

    Bildirilib ki, toplanmış materiallar müasir landşaft-geomorfoloji proseslərin xüsusiyyətlərini dəqiqləşdirməyə imkan verəcək. Həmçinin Böyük Qafqazın şimal-şərq yamacında təbii risklərin azaldılması və dağ ekosistemlərinin mühafizəsi üzrə tövsiyələrin hazırlanmasında istifadə olunacaq.

    laza tədqiqat Coğrafiya İnstitutu

