Bu ilin aprel-oktyabr ayları ərzində su obyektlərində aşkarlanan nöqsanların sayı azalıb
- 18 noyabr, 2025
- 18:38
Bu ilin aprel-oktyabr ayları ərzində su obyektlərində aparılan monitorinqlər zamanı aşkarlanan nöqsanların sayı əhəmiyyətli dərəcədə azalıb.
"Report" xəbər verir ki, bunu Azərbaycan Dövlət Su Agentliyi (ADSEA) yanında Suların İstifadəsi və Mühafizəsinə Dövlət Nəzarəti Xidmətinin 1 saylı Bakı Regional Bölməsinin rəisi Zaur Hüseynov 2025-ci ilin on ayı ərzində görülmüş işlərin yekunlarına və qarşıda duran vəzifələrə həsr olunmuş iclasda bildirib.
O qeyd edib ki, ilkin dövrdə 913 nöqsan qeydə alınmışdısa, oktyabr ayına olan rəqəmlər 372-yə düşüb. Bu isə təqribən 60 %-lik azalma deməkdir.
Bölmə rəisi qeyd edib ki, təkcə Abşeron suvarma kanalında inzibati xəta yaratmayan 338 ünvanda su götürmə hallarına rast gəlinib. Aparılan araşdırmalar nəticəsində həmin halların 277-nin qanunsuz olduğu müəyyən edilib və qanunsuz qoşulmalar dərhal aradan qaldırılıb.
"Prezident İlham Əliyevin 4 iyun 2025-ci il tarixli fərmanı ilə İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 23 maddəsi üzrə protokol tərtib etmək səlahiyyəti ADSEA-ya verildikdən sonra, Xidmətin Bakı Regional Bölməsi tərəfindən ümumilikdə 134 inzibati xəta haqqında protokol tərtib olunub. Onlardan 18-i hüquqi, 31-i vəzifəli, 85-i isə fiziki şəxslərə aiddir. Protokolların 56 %-i üzrə nöqsanlar aradan qaldırılıb, digər hallarla bağlı müvafiq təqdimatlar göndərilərək icra üçün əlavə müddət verilib".
Bölmə rəisinin sözlərinə görə, Hövsan kanalının çirkləndirilməsi ilə bağlı 2 hüquqi və 5 vəzifəli şəxs barəsində inzibati protokol tərtib olunub və məhkəmə qərarı ilə cərimə tətbiq edilib. Göllərin doldurulması ilə bağlı 4, çirkləndirilməsi üzrə isə 25 inzibati protokol rəsmiləşdirilib. Xəzər dənizinə münasibətdə də qanun pozuntuları qeydə alınıb: ümumilikdə 15 protokol tərtib edilib ki, bunlardan 5-i çirkləndirmə, 10-u isə sahil mühafizə zolağının zəbt edilməsi ilə bağlıdır.