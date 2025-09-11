Bolqarçayda sel sularının maneəsiz axıdılması üçün məcratəmizləmə işləri aparılıb
Ekologiya
- 11 sentyabr, 2025
- 18:51
Bolqarçay çayında Biləsuvar rayonuna daxil olan sel sularının maneəsiz və fəsad vermədən axıdılması üçün məcratəmizləmə işləri görülüb.
"Report"un Muğan bürosunun məlumatına görə, çayda 7,4 kilometr uzunluğunda məcratəmizləmə işləri aparılıb. Həmçinin çayın məcrasında sağ və sol sahili istiqamətində genişləndirmə işləri həyata keçirilib.
Nəticədə yaz aylarında qısamüddətli sel sularının keçdiyi çayın yaxınlıqdakı əkin sahələrinə və yaşayış məntəqələrinə dəyəcək ziyanın qarşısı alınacaq.
Qeyd edək ki, bu çay Biləsuvar rayonunda əkilən torpaq sahələrinin 1 000 hektara yaxınını suvarma suyu ilə təmin edir.
Son xəbərlər
19:45
ABŞ Dövlət Departamentinin nümayəndəsi Ermənistana yola düşübRegion
19:43
Ağdamda 16 yaşlı qıza qarşı cinsi zorakılıqda şübhəli bilinən 4 nəfər həbs olunubHadisə
19:40
Naxçıvanda güclü külək zamanı dam örtüyündən qopan şifer qadının başına düşübHadisə
19:33
Polşa Rusiya və Belarusla sərhədə 40 min hərbçi göndərəcəkDigər
19:30
HƏMAS ABŞ-ni Qətərə hücumlarda İsraillə əlbir olmaqda ittiham edibDigər ölkələr
19:26
Daha bir bölgə klubu ev oyunlarını Şamaxıda keçirəcəkFutbol
19:25
Serdar Kılıç: Ermənistan sərhədin açılmasına müsbət yanaşırRegion
19:23
Estoniya XİN Polşanın hava məkanının pozulmasına görə rusiyalı diplomatı nazirliyə çağırıbDigər ölkələr
19:13
Foto