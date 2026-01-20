İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Qara Yanvar
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Qara Yanvar

    Lerikdə qarın hündürlüyü 85 sm-ə çatıb - FAKTİKİ HAVA

    Ekologiya
    • 20 yanvar, 2026
    • 11:10
    Lerikdə qarın hündürlüyü 85 sm-ə çatıb - FAKTİKİ HAVA

    Bakıda və Abşeron yarımadasında, eləcə də əksər bölgələrdə qar yağır, bəzi yerlərdə qarın hündürlüyü 85 sm-ə çatır.

    "Report" xəbər verir ki, Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin yanvarın 20-si saat 11:00-a olan məlumatına əsasən bəzi yerlərdə yağıntılar intensiv xarakterlidir.

    Bildirilib ki, yağan qarın hündürlüyü Lerikdə 85, Əlibəydə (Zaqatala) 42, Kəlbəcərdə 40, Yardımlıda 38, Laçın, Qubadlı və Şahbuzda 35, Şuşada 25, Sarıbaş (Qax) və Kişçayda (Şəki) 23, Xızıda 20, Quba, Xankəndi və Xaltanda 17, Qusar və Şərurda 13, Qobustanda 12, Xocalı, Göygöl, Şahdağ və Oğuzda 7, Sədərək və Gədəbəydə 6, Ağdam, Füzuli və Ceyrançöldə 5, Göyçay, Tovuz və Daşkəsəndə 4, Tərtər və Qəbələdə 3, Balakən, Bərdə və Naxçıvanda 2, Mingəçevir, Şəmkir, İsmayıllı, Şamaxı, Şabran, Goranboy, Culfa və Ordubadda 1 sm-dir.

    Düşən yağıntının miqdarı Lənkəranda 86 (aylıq normanın 90 %-i), Astarada 69 (aylıq normanın 70 %-i), Cəlilabadda 49 (aylıq normanın 77 %-i), Beyləqanda 25, İmişlidə 13, Yevlaxda 10, Saatlı və Sabirabadda 5, Kürdəmir və Biləsuvarda 4, Cəbrayıl, eyni zamanda Bakıda və Abşeron yarımadasında 3, Neftçalada 2, Ağsu, Xaçmaz və Naftalanda 1 mm-dir.

    Bir sıra ərazilərdə şimal küləyi əsir, küləyin maksimal sürəti Salyan və Naftalanda 18, Bakıda və Abşeron yarımadasında 17 m/s-dək güclənir.

    Daşkəsən, Göygöl, Gəncə, Şəmkir, Balakən, Qax, Şəki, Qəbələ, Xaltan, Oğuz, Qusar, Qrızda duman müşahidə olunur, görünüş məsafəsi 200 metrədək məhdudlaşır.

    Havanın minimal temperaturu Bakıda və Abşeron yarımadasında 1 dərəcəyədək isti, Aran rayonlarında 1, Naxçıvan MR-da 13, dağlıq rayonlarda 9, yüksək dağlıq ərazilərdə isə 16 dərəcəyədək şaxta qeydə alınıb.

    Qarlı Hava şaxta Milli Hidrometeorologiya Xidməti faktiki hava

    Son xəbərlər

    11:30

    Bəxtiyar Məmmədov: "28 May-Cəfər Cabbarlı arasında yeni piyada tunelinin qazıntı işlərinə başlanılıb"

    İnfrastruktur
    11:29

    Rusiyanın Xarkova hücumu nəticəsində 13 nəfər yaralanıb, bir nəfər ölüb

    Digər ölkələr
    11:26

    Rusiyanın Kiyevə hücumu nəticəsində minlərlə ev istilik və susuz qalıb

    Digər ölkələr
    11:19

    "Bakı Metropoliteni": "Dərnəgül" depo ərazisində yol və metro infrastrukturu əlaqələndirilir

    İnfrastruktur
    11:17

    Türkiyə Milli Müdafiə Nazirliyi 20 Yanvar faciəsinin qurbanlarını yad edib

    Xarici siyasət
    11:12

    Fransa millisinin hücumçusu "Yuventus"a keçmək istəyir

    Futbol
    11:10

    Lerikdə qarın hündürlüyü 85 sm-ə çatıb - FAKTİKİ HAVA

    Ekologiya
    11:07

    Makron Trampla fikir ayrılıqlarını nahar zamanı müzakirə etməyi təklif edib

    Digər ölkələr
    11:02
    Foto
    Video

    Şəhidlər xiyabanına xalq ziyarəti davam edir - YENİLƏNİB

    Daxili siyasət
    Bütün Xəbər Lenti