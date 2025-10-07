İlham Əliyev III MDB Oyunları Türk Dövlətləri Təşkilatı
    İlham Əliyev III MDB Oyunları Türk Dövlətləri Təşkilatı

    Bəzi rayonlarda külək güclənib - FAKTİKİ HAVA

    Ekologiya
    • 07 oktyabr, 2025
    • 10:52
    Bəzi rayonlarda külək güclənib - FAKTİKİ HAVA

    Azərbaycanda oktyabrın 7-si saat 10:00-a olan məlumata əsasən hava şəraiti əsasən yağmursuz keçib.

    Bu barədə "Report"a Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən məlumat verilib.

    Oktyabrın 6-da bəzi yerlərdə şimal-qərb küləyi əsib. Küləyin maksimal sürəti Xızıda 20, Bakıda və Abşeron yarımadasında 19 m/s-dək güclənib.

    külək faktiki hava

    Son xəbərlər

    12:02

    Azərbaycan Ümumdünya Telekommunikasiyanın İnkişafı Konfransına ev sahibliyi edəcək

    Xarici siyasət
    12:02

    TDT-nin Xarici İşlər Nazirləri Şurasının iclasında bir sıra sənədlər təsdiqlənib

    Daxili siyasət
    12:02

    QDİƏT PA-nın Sosial və Humanitar Siyasət Komitəsinin növbəti iclası Albaniyada keçiriləcək

    Milli Məclis
    12:01

    Azərbaycan TDT Katibliyinin hesabına əlavə 2 milyon dollar köçürüb

    Xarici siyasət
    12:01

    Ukraynalı deputat: Müharibə dayandırılmasa, süni intellekt insana güc gələcək

    Xarici siyasət
    12:00

    Hikmət Hacıyev: Türk dünyası qlobal güc mərkəzinə çevrilməkdədir

    Xarici siyasət
    11:55

    AMB rəsmisi: "5 manat gəliri olana 6 manat borc verilməməlidir"

    Maliyyə
    11:54

    AMEA-da Gənclər Akademiyası yaradılır

    Elm və təhsil
    11:51

    Azərbaycanda əmək sahəsinə aid yeni dövlət standartları qəbul edilib

    Biznes
    Bütün Xəbər Lenti