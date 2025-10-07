Bəzi rayonlarda külək güclənib - FAKTİKİ HAVA
Ekologiya
- 07 oktyabr, 2025
- 10:52
Azərbaycanda oktyabrın 7-si saat 10:00-a olan məlumata əsasən hava şəraiti əsasən yağmursuz keçib.
Bu barədə "Report"a Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən məlumat verilib.
Oktyabrın 6-da bəzi yerlərdə şimal-qərb küləyi əsib. Küləyin maksimal sürəti Xızıda 20, Bakıda və Abşeron yarımadasında 19 m/s-dək güclənib.
