    • 14 aprel, 2026
    • 09:39
    Azərbaycan Boloniya Beynəlxalq Uşaq Kitab Sərgisində təmsil olunur

    Azərbaycan dünyanın ən nüfuzlu uşaq kitab sərgilərindən olan Boloniya Beynəlxalq Uşaq Kitab Sərgisində təmsil olunur.

    Mədəniyyət Nazirliyindən "Report"a verilən xəbərə görə, sərgidə yerli yazar və naşirlərdən ibarət nümayəndə heyəti iştirak edir.

    Azərbaycan stendində ölkənin aparıcı nəşriyyatları tərəfindən azyaşlı oxucular üçün hazırlanmış 200-dən çox adda, ümumilikdə, 250-dən artıq kitab və nəşr məhsulu ziyarətçilərə təqdim olunur.

    Sərgi çərçivəsində Azərbaycan nümayəndə heyəti Türkiyə, Çexiya, Sloveniya, İsveç, İtaliya, Polşa, Kanada, Niderland, Almaniya, Fransa, İspaniya və Böyük Britaniyadan olan nəşriyyat nümayəndələri, uşaq yazıçıları və illüstratorlarla bir sıra işgüzar görüşlər keçirir. Bu görüşlərdə kitab nəşri, yayımı və beynəlxalq əməkdaşlıq imkanları müzakirə olunur.

    Eyni zamanda, nümayəndə heyəti Hans Kristian Andersen Mükafatı Münsiflər Heyətinin prezidenti Şirin Kreidieh ilə görüş keçirərək uşaq ədəbiyyatı sahəsində əməkdaşlıq perspektivləri ətrafında fikir mübadiləsi aparıb.

    16 aprelədək davam edəcək sərgidə Azərbaycan müəlliflərinin kitab təqdimatları, eləcə də yerli nəşriyyatların beynəlxalq tərəfdaşlarla görüşləri davam etdiriləcək.

    17:20

    IMF: Azərbaycan iqtisadiyyatı 2026-2027-ci illərdə orta hesabla ildə 2,35 % artacaq

    Maliyyə
    17:20

    Sahibə Qafarova Türkiyədə işgüzar səfərdədir

    Xarici siyasət
    17:19

    IMF yaxın iki il üçün Azərbaycanda inflyasiya proqnozlarını pisləşdirib

    Maliyyə
    17:17

    200-dən çox kişiyə atalıq məzuniyyəti verilib

    Sosial müdafiə
    17:15
    Foto

    Azərbaycanın gələn il üçün büdcəsinin proqnoz göstəriciləri müzakirə olunub

    Maliyyə
    17:14

    Reyçel Rivz: ABŞ İranla münaqişəyə dəqiq fəaliyyət planı olmadan başlayıb

    Digər ölkələr
    17:08

    Faiq Hacıyev: "Turan Tovuz" doğmalaşıb, artıq özümə tovuzlu deyə bilərəm"

    Futbol
    17:08
    Foto

    Mikayıl Cabbarov "Yüksəliş müsabiqəsi"nin qalibləri ilə görüşüb

    İqtisadiyyat
    17:07

    Avropa Komissiyası Macarıstana ayrılan milyardlarla avronun sərbəst buraxılma şərtlərini açıqlayıb

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti