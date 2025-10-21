İlham Əliyev Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası Qazaxıstan
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası Qazaxıstan

    Komitə sədri: Din xadimlərinin xitab kürsüsü yalnız minbərlər olmamalıdır

    Din
    • 21 oktyabr, 2025
    • 12:33
    Komitə sədri: Din xadimlərinin xitab kürsüsü yalnız minbərlər olmamalıdır

    İndi din xadimlərinin xitab kürsüsü yalnız minbərlər olmamalıdır.

    "Report"un Qərb bürosu xəbər verir ki, bunu Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsinin təşkilatçılığı ilə Gəncədə keçirilən "İnklüziv cəmiyyət quruculuğunda din xadimlərinin rolu" mövzusunda regional konfransdakı çıxışında Komitənin sədri Ramin Məmmədov deyib.

    Komitə sədri qeyd edib ki, müasir dövrdə cəmiyyətlə daim ünsiyyətdə olan, sosial prosesləri bilən, gənclərlə dialoq qurmağı bacaran, rəqəmsal platformalarda sağlam dini dəyərləri təbliğ edən maarifçi ruhani obrazına ehtiyac duyulur:

    "İndi din xadimlərinin xitab kürsüsü yalnız minbərlər olmamalıdır. Media, sosial şəbəkə, təhsil və digər platformalar icma müstəvisində də təsir sahibi olmaq üçün yeni imkanlar təqdim edir.

    Bu baxımdan, Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsi tərəfindən bölgələrdə keçirilən görüşlər, təlimlər və konfransların məqsədi din xadimlərində müasir yanaşma və sosial məsuliyyət təfəkkürünü aşılamağa dəstək olmaq, eyni zamanda, onların qayğılarını öyrənməkdir".

    Ramin Məmmədov Dini Komitə rəqəmsal platforma Din xadimləri

    Son xəbərlər

    13:43

    AFFA U-13 Liqasında çıxış edən komanda yarışdan kənarlaşdırılıb

    Futbol
    13:43

    Ukraynada hərbi səfərbərliyin yeni dalğası elan olunub

    Digər ölkələr
    13:41

    Prezident İlham Əliyev: Zəngəzur dəhlizinin açılması 2028-ci ilin sonunadək baş verə bilər

    Xarici siyasət
    13:40

    Erməni sürücülərin Rusiya ərazisində qalma müddəti 180 günə qədər uzadıla bilər

    Region
    13:37

    "Şamaxı"nın futbolçusu 3 oyunluq cəzalanıb, klub 4500 manat cərimələnib

    Futbol
    13:37

    Azərbaycan Prezidenti: Bakı və Astananın aktiv qarşılıqlı fəaliyyəti ciddi geosiyasi əhəmiyyət daşıyır

    Xarici siyasət
    13:37

    Azərbaycan və Ermənistan parlament sədrlərinin görüşü keçirilib - YENİLƏNİB

    Xarici siyasət
    13:36

    AFFA İntizam Komitəsi "Neftçi"ni 9700 manat cərimələyib

    Futbol
    13:32

    İlham Əliyev: Azərbaycan Ermənistana yük tranziti ilə bağlı bütün məhdudiyyətləri aradan qaldırıb

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti