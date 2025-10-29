İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi

    "Vahid Neytral Gürcüstan" hərəkatı partiyaya çevrilir

    Digər
    • 29 oktyabr, 2025
    • 15:19
    Vahid Neytral Gürcüstan hərəkatı partiyaya çevrilir

    Gürcüstanda fəaliyyət göstərən "Vahid Neytral Gürcüstan" hərəkatı siyasi partiya kimi təsis olunacağını açıqlayıb.

    "Report"un Gürcüstan bürosunun məlumatına görə, brifinqdə çıxış edən hərəkat nümayəndəsi Vato Şakarişvili bildirib ki, hərəkat bir ildən artıqdır, ölkə daxilində və xaricdə Gürcüstan üçün təhlükə yaradan halları üzə çıxarmağa çalışır və indi partiya formasında parlament seçkilərinə hazırlıq başlayacaq.

    O qeyd edib ki, yaxın vaxtlarda partiyanın təsis qurultayı keçiriləcək.

    Bəyanatda, həmçinin Avropa İttifaqı və ABŞ-nin Gürcüstana təsiri tənqid olunub. Hərəkat hesab edir ki, bəzi Avropa sənədləri və açıqlamalar ölkənin suverenliyinə uyğun deyil və daxili siyasi sabitliyi təhdid edir.

    Şakarişvili bildirib ki, yeni partiya həm Gürcüstanın sülh və sabitliyini, həm də iqtisadi tərəqqisini gücləndirməyi hədəfləyir və ölkənin suverenliyinin qorunması prioritetdir.

    Gürcüstan partiya
    Движение "Единая нейтральная Грузия" преобразовывается в партию

    Son xəbərlər

    15:52

    Azərbaycan Kuboku: Daha iki komanda 1/8 finala vəsiqə qazanıb

    Futbol
    15:50

    Simonyan: "Tramp marşrutu" nəqliyyat və enerji kommunikasiyaları üçün imkanlar yaradacaq

    Region
    15:50

    Azərbaycanın dövriyyədə olan avrobondların ümumi dəyəri dəyişməyib

    Maliyyə
    15:42

    Azərbaycanın dövlət zəmanətli borcunun tərkibi açıqlanıb

    Maliyyə
    15:39

    Paşinyanın partiyası növbədənkənar seçkilərə getməyi planlaşdırmır

    Region
    15:33

    Azərbaycan Monteneqrodakı Avropa çempionatında 47 şahmatçı ilə təmsil olunacaq

    Fərdi
    15:32

    Azərbaycanın daxili dövlət borcunun yeni tərkibi açıqlanıb

    Maliyyə
    15:32

    Yalçın Rəfiyev Berris Ekinci ilə ikitərəfli və beynəlxalq əməkdaşlıq imkanlarını müzakirə edib

    Xarici siyasət
    15:32

    Lord: "Böyük Britaniya Orta Dəhlizin iqtisadiyyatın şah damarına çevrilməsində kömək edə bilər" - MÜSAHİBƏ

    İnfrastruktur
    Bütün Xəbər Lenti