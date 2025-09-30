Tramp Paşinyanı "digər oğlan" adlandırıb
Digər
- 30 sentyabr, 2025
- 18:09
ABŞ Prezidenti Donald Tramp uzunmüddətli Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin həllində yenidən öz rolunu qeyd edib.
"Report"un məlumatına görə, D.Tramp bunu Virciniya ştatının Kuantiko piyada dəniz bazasına yola düşməzdən əvvəl jurnalistlərə bildirib.
Onun sözlərinə görə, bu münaqişə 36 il davam edib: "Hamı deyirdi ki, bu münaqişə həll olunmayandır. Amma mən onu həll etdim".
Eyni zamanda, o, Ermənistan Baş naziri Nikol Paşinyanı qeyd etməyib: "(...) Azərbaycan dövlət başçısı və o biri oğlan".
Son xəbərlər
19:41
İlham Əliyev: Bir çox ölkələrin enerji təhlükəsizliyinə öz töhfəmizi vermişikEnergetika
19:40
Azərbaycan və İtaliya prezidentləri mətbuata bəyanatlarla çıxış ediblər - YENİLƏNİBXarici siyasət
19:38
İrəvanda tikiş sexində partlayış olub, yaralananlar varRegion
19:38
İlham Bayramov: "Naxçıvanda su ehtiyatlarının azalması ilə bağlı xüsusi layihələr hazırlanır"İnfrastruktur
19:38
Tramp Rusiyanı yenidən "kağız pələng" adlandırıbDigər ölkələr
19:35
Azərbaycan Prezidenti: İqtisadi sahədə İtaliya bizim üçün birinci ticarət tərəfdaşıdırXarici siyasət
19:31
Prezident İlham Əliyev: Azərbaycan və İtaliya əsl strateji tərəfdaşlardırXarici siyasət
19:27
Foto
III MDB Oyunları: Azərbaycan taekvondoçuları daha 11 medal qazanıblarFərdi
19:25
Foto