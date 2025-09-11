Tramp: Çarli Kirk ölümündən sonra medalla təltif ediləcək
Digər
- 11 sentyabr, 2025
- 18:32
Dünən qətlə yetirilən ictimai xadim Çarli Kirk ölümündən sonra Azadlıq Medalı ilə təltif ediləcək.
"Report" Qərb mediasına istinadən xəbər verir ki, bunu ABŞ Prezidenti Donald Tramp deyib.
Tramp Kirkin öldürülməsi ilə bağlı kədər və qəzəbini ifadə edib.
Qeyd edək ki, ABŞ Prezidenti Donald Trampın yaxın silahdaşı, mühafizəkar xadim Çarli Kirk sentyabrın 10-da Yuta Vadisi Universitetində (Utah Valley University) çıxışı zamanı boynundan aldığı güllə yarasından ölüb.
