Timor sahillərində 6,3 bal gücündə zəlzələ baş verib
Digər
- 26 oktyabr, 2025
- 23:06
İndoneziyanın Timor adasının sahillərində 6,3 bal gücündə zəlzələ qeydə alınıb.
"Report"un məlumatına görə, bu barədə Avropa-Aralıq dənizi Seysmoloji Mərkəzi məlumat yayıb.
Zəlzələnin episentri təxminən 282 min insanın yaşadığı Kupanq şəhərindən 129 km şimalda, ocağı isə 84 km dərinlikdə yerləşib.
Tələfat və dağıntılar barədə məlumat yoxdur.
