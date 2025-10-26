İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi
    • 26 oktyabr, 2025
    • 23:06
    Timor sahillərində 6,3 bal gücündə zəlzələ baş verib

    İndoneziyanın Timor adasının sahillərində 6,3 bal gücündə zəlzələ qeydə alınıb.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə Avropa-Aralıq dənizi Seysmoloji Mərkəzi məlumat yayıb.

    Zəlzələnin episentri təxminən 282 min insanın yaşadığı Kupanq şəhərindən 129 km şimalda, ocağı isə 84 km dərinlikdə yerləşib.

    Tələfat və dağıntılar barədə məlumat yoxdur.

    У побережья Тимора произошло землетрясение магнитудой 6,3

